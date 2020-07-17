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В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:43
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572773886.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574491396.html
Что то СК в рот воды набрал по многочисленным и многомиллиардным хищениям, выявленным ФБК. А тут сразу, уголовное дело. Власовцев затронул.
46
Да знаю я кого вы у власти хотите. Прозападных шестёрок которые в очередной раз развалят армию, науку, финансы и здравоохранение, продолжительность жизни опять упадёт на 15 лет, зарплаты будут по 20 долларов а территорию России разделят на 20 "независимых" государств. Всё это мы уже проходили в 90-ые. Тогдашнее поколение ваших коллег тоже очень много про борьбу с коррупцией рассуждало, про свободу, демократию и права человека.
46
10
москва
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:0:2281:1284_1400x0_80_0_0_beaa9f28ae8d72861f86081ceec15cd7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

16:43 17.07.2020
5187
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
"Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
10 июня, 20:12
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
В пятницу с Навального в ходе допроса у следователя взяли подписку о невыезде.
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Что то СК в рот воды набрал по многочисленным и многомиллиардным хищениям, выявленным ФБК. А тут сразу, уголовное дело. Власовцев затронул.
17 июля, 17:17
ВГВладимир Горбунов
12000331
Да знаю я кого вы у власти хотите. Прозападных шестёрок которые в очередной раз развалят армию, науку, финансы и здравоохранение, продолжительность жизни опять упадёт на 15 лет, зарплаты будут по 20 долларов а территорию России разделят на 20 "независимых" государств. Всё это мы уже проходили в 90-ые. Тогдашнее поколение ваших коллег тоже очень много про борьбу с коррупцией рассуждало, про свободу, демократию и права человека.
17 июля, 18:40
СССергей Смирнов
4000015
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