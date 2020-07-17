https://ria.ru/20200717/1574505648.html
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:43
2020-07-17T16:43
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:0:2281:1284_1400x0_80_0_0_beaa9f28ae8d72861f86081ceec15cd7.jpg
https://ria.ru/20200610/1572773886.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574491396.html
Владимир Горбунов
Что то СК в рот воды набрал по многочисленным и многомиллиардным хищениям, выявленным ФБК. А тут сразу, уголовное дело. Власовцев затронул.
46
Сергей Смирнов
Да знаю я кого вы у власти хотите. Прозападных шестёрок которые в очередной раз развалят армию, науку, финансы и здравоохранение, продолжительность жизни опять упадёт на 15 лет, зарплаты будут по 20 долларов а территорию России разделят на 20 "независимых" государств. Всё это мы уже проходили в 90-ые. Тогдашнее поколение ваших коллег тоже очень много про борьбу с коррупцией рассуждало, про свободу, демократию и права человека.
46
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:0:2281:1284_1400x0_80_0_0_beaa9f28ae8d72861f86081ceec15cd7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_83:0:2158:1556_1400x0_80_0_0_410e8a2bd5595905d3a51673c72249f8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_343:0:1899:1556_1400x0_80_0_0_d903163c37582588414cd2c156c82d01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия