В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

"Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.

Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны

Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны

В пятницу с Навального в ходе допроса у следователя взяли подписку о невыезде.