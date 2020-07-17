Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Объявление госдепартамента о возможных санкциях в отношении широкого круга лиц и организаций, причастных к российским проектам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", является серьезной эскалацией в отношениях США и Германии и может привести к уступкам со стороны Берлина в вопросе закупок американского СПГ, считает профессор международных отношений Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке Алан Кафруни.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Решение Помпео включить "Северный поток – 2" в секцию 232 CAATSA ("Закон о противодействии врагам Америки путем санкций"), конечно, представляет собой крупную эскалацию напряженности в американо-германских отношениях, особенно с учетом того, что это происходит на волне одностороннего решения Трампа о выводе американских войск из Германии", - сказал Кафруни РИА Новости.
По его словам, несмотря на то что немецкие законодатели предложили ряд ответных мер, как односторонних, так и от имени всего Евросоюза, в том числе введение пошлин на американский СПГ, в ЕС нет единства по этому вопросу.
Он отметил, что пока нет ясности относительно реальных намерений США вводить санкции, связанные с "Северным потоком – 2", который уже практически завершен. Кроме того, Кафруни обратил внимание на формулировку в законе, которая обязывает США координировать введение санкций с союзниками.
"Противодействие США "Северному потоку -2" и "Турецкому потоку" основано преимущественно на коммерческих соображениях. Так что есть вероятность, что угроза санкций позволит Соединенным Штатам получить дополнительные уступки со стороны Германии и ЕС применительно к экспорту СПГ, а также к отношениям с Украиной", - полагает Кафруни.
"Северный поток 2" - строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море - район Усть-Луги Ленинградской области, выход - на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута - более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" - 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.