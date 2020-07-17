Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

"Противодействие США "Северному потоку -2" и "Турецкому потоку" основано преимущественно на коммерческих соображениях. Так что есть вероятность, что угроза санкций позволит Соединенным Штатам получить дополнительные уступки со стороны Германии и ЕС применительно к экспорту СПГ, а также к отношениям с Украиной", - полагает Кафруни.