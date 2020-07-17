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Премьер Казахстана призвал решить вопрос перемещения товаров в ЕАЭС
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо принять комплексные решения для обеспечения свободного перемещения товаров между странами, заявил в пятницу... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:31
аскар мамин
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минск
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аскар мамин, евразийский экономический союз, минск, белоруссия, армения, экономика

Премьер Казахстана призвал решить вопрос перемещения товаров в ЕАЭС

16:31 17.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо принять комплексные решения для обеспечения свободного перемещения товаров между странами, заявил в пятницу премьер Казахстана Аскар Мамин.
"Сегодня имеются проблемные вопросы при перемещении товаров между нашими странами. По инициативе казахстанской стороны на прошедшем совете был создан специальный комитет для урегулирования разногласий в этой сфере. Мы очень рассчитываем, что итогом работы комитета станут комплексные решения, обеспечивающие свободное перемещение товаров и соблюдение экономических интересов сторон", - заявил Мамин в Минске на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
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По словам премьера Казахстана, фокусом совместной работы стран ЕАЭС должны стать усилия по устранению существующих барьеров и недопущению возникновения новых. В этой связи Мамин отметил ряд актуальных, по его мнению, направлений.
В частности, он указал, что с начала функционирования ЕАЭС страны договорились о применении интегрированной информационной системы ЕАЭС, для ее реализации разработано 88 общих процессов. По данным премьера Казахстана, на сегодня 19 процессов из 88 введены в действие. При этом своевременный и качественный обмен информацией позволит решать проблемные вопросы взаимодействия в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля, отметил он.
В этой связи Мамин призвал ускорить интеграцию национальных систем в указанных сферах, что позволит упростить условия экспорта, увеличить объем взаимной торговли, снизить административные нагрузки на бизнес, а также обеспечить контроль перемещаемых товаров. "Предлагаю комиссии рассмотреть каждый общий процесс для ускорения при их реализации и при необходимости разрабатывать соответствующий план мероприятий", - сказал премьер.
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Он также добавил, что настоящий экономический кризис является не только вызовом для экономик стран ЕАЭС, но и возможностью. "Мы не должны забывать про наши долгосрочные цели и задачи. Наша совместная работа в рамках ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментального фактора долгосрочного роста", - сказал Мамин.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Аскар МаминЕвразийский экономический союзМинскБелоруссияАрменияЭкономика
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