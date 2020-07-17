Премьер Казахстана призвал решить вопрос перемещения товаров в ЕАЭС

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Евразийскому экономическому союзу (Аскар Мамин. Евразийскому экономическому союзу ( ЕАЭС ) необходимо принять комплексные решения для обеспечения свободного перемещения товаров между странами, заявил в пятницу премьер Казахстана

"Сегодня имеются проблемные вопросы при перемещении товаров между нашими странами. По инициативе казахстанской стороны на прошедшем совете был создан специальный комитет для урегулирования разногласий в этой сфере. Мы очень рассчитываем, что итогом работы комитета станут комплексные решения, обеспечивающие свободное перемещение товаров и соблюдение экономических интересов сторон", - заявил Мамин в Минске на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.

По словам премьера Казахстана, фокусом совместной работы стран ЕАЭС должны стать усилия по устранению существующих барьеров и недопущению возникновения новых. В этой связи Мамин отметил ряд актуальных, по его мнению, направлений.

В частности, он указал, что с начала функционирования ЕАЭС страны договорились о применении интегрированной информационной системы ЕАЭС, для ее реализации разработано 88 общих процессов. По данным премьера Казахстана, на сегодня 19 процессов из 88 введены в действие. При этом своевременный и качественный обмен информацией позволит решать проблемные вопросы взаимодействия в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля, отметил он.

В этой связи Мамин призвал ускорить интеграцию национальных систем в указанных сферах, что позволит упростить условия экспорта, увеличить объем взаимной торговли, снизить административные нагрузки на бизнес, а также обеспечить контроль перемещаемых товаров. "Предлагаю комиссии рассмотреть каждый общий процесс для ускорения при их реализации и при необходимости разрабатывать соответствующий план мероприятий", - сказал премьер.

Он также добавил, что настоящий экономический кризис является не только вызовом для экономик стран ЕАЭС, но и возможностью. "Мы не должны забывать про наши долгосрочные цели и задачи. Наша совместная работа в рамках ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментального фактора долгосрочного роста", - сказал Мамин.