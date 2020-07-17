https://ria.ru/20200717/1574504508.html
В Москве три суда эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей и сотрудников Пресненского, Хамовнического и Нагатинского судов Москвы эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", сообщили РИА... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:27
2020-07-17T16:27
москва
санкт-петербург
происшествия
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москва
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1400x0_80_0_0_67802c05bbc58e6a2e08d5f36b8ed44c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, происшествия