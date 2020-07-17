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В Москве три суда эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей и сотрудников Пресненского, Хамовнического и Нагатинского судов Москвы эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", сообщили РИА... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:27
москва
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, санкт-петербург, происшествия

В Москве три суда эвакуировали из-за сообщения о минировании

16:27 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посетителей и сотрудников Пресненского, Хамовнического и Нагатинского судов Москвы эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Пресненский, Хамовнический и Нагатинский суды Москвы эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минировании", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга началась в конце осени. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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