https://ria.ru/20200717/1574503714.html
Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалось ложным
Сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего в пятницу из Санкт-Петербурга в Сочи, оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:15
2020-07-17T16:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сочи
санкт-петербург
происшествия
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сочи
санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, санкт-петербург, происшествия
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости.
Сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего в пятницу из Санкт-Петербурга
в Сочи
, оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта курорта.
По его словам, в пятницу в 13.10 от линейного отдела полиции в международный аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга. Самолёт сел в аэропорту Сочи в 15.01.
"Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа. Ранее полученная информация не подтвердилась", - пояснил представитель аэропорта.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
По данным ФСБ
, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.