Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалось ложным

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего в пятницу из Сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего в пятницу из Санкт-Петербурга Сочи , оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта курорта.

По его словам, в пятницу в 13.10 от линейного отдела полиции в международный аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга. Самолёт сел в аэропорту Сочи в 15.01.

"Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа. Ранее полученная информация не подтвердилась", - пояснил представитель аэропорта.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.