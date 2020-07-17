Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574503714.html
Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалось ложным
Сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего в пятницу из Санкт-Петербурга в Сочи, оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель международного... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сочи
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533963_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_4c804f34adf9906b1c3c799bb505cebe.jpg
https://ria.ru/20200717/1574500760.html
сочи
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533963_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_4c804f34adf9906b1c3c799bb505cebe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533963_271:0:3002:2048_1400x0_80_0_0_009847f12c40aac264bd729998601d57.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533963_612:0:2660:2048_1400x0_80_0_0_d8ab4ea05e56b5b63c539ec13781aaca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, санкт-петербург, происшествия

Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалось ложным

16:15 17.07.2020
1008
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Сочи
Здание Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Сообщение о "минировании" самолета, прилетевшего в пятницу из Санкт-Петербурга в Сочи, оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта курорта.
По его словам, в пятницу в 13.10 от линейного отдела полиции в международный аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга. Самолёт сел в аэропорту Сочи в 15.01.
"Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа. Ранее полученная информация не подтвердилась", - пояснил представитель аэропорта.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
Международный аэропорт Челябинск
Вчера, 15:27
В аэропорту Челябинска завершили проверку после сообщения о минировании
031110
Обсудить 0
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СочиСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о неудачной вылазке диверсантов ВСУ на юге Донбасса
Статуя Фемиды в суде
В Москве три суда эвакуировали из-за сообщения о минировании
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Клирик Новосибирской епархии умер от коронавируса
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Автомобиль скорой помощи на Украине
Украина получила гуманитарную помощь из Швейцарии для борьбы с COVID-19
Участники съезда партии Единая Россия
Осужденного за наркоторговлю саратовского депутата исключили из ЕР
Дом правительства Российской Федерации
Правительство выделит средства на тушение лесных пожаров
Американские доллары
В Татарстане женщина перевела мошеннику более ста тысяч долларов за авто
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Задержание начальника колонии № 2 Калмыкии Павла Батаева
В Калмыкии задержали начальника колонии за пособничество террористам
Статуя Фемиды
В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с представителем ЕС ситуацию между Ереваном и Баку
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Россотрудничестве проходит плановая проверка Генпрокуратуры
Крым
На Украине против крымского блогера возбудили дело о разжигании ненависти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния