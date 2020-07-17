На Украине против крымского блогера возбудили дело о разжигании ненависти

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила дело против блогера из Украинская прокуратура возбудила дело против блогера из Крыма по статье о совершении действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура автономии (структура, которая сохранилась в офисе генпрокурора Украины после воссоединения полуострова с РФ - ред.) по обращению представительства президента Украины в АР Крым завела уголовное дело по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, содержащиеся в публикации "В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары" авторства одного из крымских блогеров (ч. 1 ст. 161 УК Украины)", - сообщается на сайте.

Имя не называется, однако публикация об этом есть у крымского блогера Александра Горного в интернет-издании "Бизнес Online" .

Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.