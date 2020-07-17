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На Украине против крымского блогера возбудили дело о разжигании ненависти
Украинская прокуратура возбудила дело против блогера из Крыма по статье о совершении действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, ситуация на украине, республика крым, украина, в мире

На Украине против крымского блогера возбудили дело о разжигании ненависти

16:03 17.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила дело против блогера из Крыма по статье о совершении действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.
"Прокуратура автономии (структура, которая сохранилась в офисе генпрокурора Украины после воссоединения полуострова с РФ - ред.) по обращению представительства президента Украины в АР Крым завела уголовное дело по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, содержащиеся в публикации "В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары" авторства одного из крымских блогеров (ч. 1 ст. 161 УК Украины)", - сообщается на сайте.
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Имя не называется, однако публикация об этом есть у крымского блогера Александра Горного в интернет-издании "Бизнес Online" .
Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
"В частности, в публикации имеются возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни к крымско-татарскому народу путем использования языка ненависти. В рамках уголовного дела запланировано проведение лингвистической экспертизы указанной статьи. В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", - уточнили в прокуратуре.
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