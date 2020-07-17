ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Хабаровске.

На записи видно, как силовики вытаскивают боевика из легковой машины, стоявшей во дворе дома. Сотрудники спецслужбы также сняли, что находилось в рюкзаке у задержанного. Также показано, как мужчина дает присягу главарям террористов.

По версии следствия, 32-летний гражданин одной из центральноазиатских республик готовил атаку в местах массового скопления людей.

У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись его так называемой присяги и переписку с обсуждением планируемого преступления.

Как рассказали в ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

С начала лета это уже пятый теракт, который предотвратили спецслужбы. На прошлой неделе ячейку " Исламского государства "* выявили в Азовском районе Ростовской области . По версии следствия, шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и планировали атаки на медицинские и учебные заведения.

Владикавказе, За полтора месяца силовики предотвратили теракты в Астрахани Симферополе и Чувашии, с начала года — 17 случаев.

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников , за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.