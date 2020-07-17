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ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Хабаровске. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:15
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ публикует видео спецоперации в Хабаровске Теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей в Хабаровске планировал по указанию международных террористов 32-летний гражданин центральноазиатской республики, он арестован, сообщает ФСБ
2020-07-17T16:01
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60
происшествия

ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске

16:01 17.07.2020 (обновлено: 17:15 17.07.2020)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Хабаровске.
На записи видно, как силовики вытаскивают боевика из легковой машины, стоявшей во дворе дома. Сотрудники спецслужбы также сняли, что находилось в рюкзаке у задержанного. Также показано, как мужчина дает присягу главарям террористов.
Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
Вчера, 14:30
ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске
По версии следствия, 32-летний гражданин одной из центральноазиатских республик готовил атаку в местах массового скопления людей.
У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись его так называемой присяги и переписку с обсуждением планируемого преступления.
Как рассказали в ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.
Александр Бортников
16 июня, 14:33
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
С начала лета это уже пятый теракт, который предотвратили спецслужбы. На прошлой неделе ячейку "Исламского государства"* выявили в Азовском районе Ростовской области. По версии следствия, шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и планировали атаки на медицинские и учебные заведения.
За полтора месяца силовики предотвратили теракты в Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии, с начала года — 17 случаев.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Террористические организации, запрещенные в России
551310252
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Происшествия
Популярные комментарии
Цирк зажигает огни! Террористы всегда носят с собой свои флаги, чтобы их ни с кем не спутали. Теперь нет сомнений кто стоит за протестами!
17 июля, 17:33
Black Korobov
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"Оскар" в студию! Браво! Коктейль Молотова и охотничий нож - самое опасное оружие террористов.
17 июля, 17:23
Black Korobov
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