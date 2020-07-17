https://ria.ru/20200717/1574502759.html
ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Хабаровске. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:01
2020-07-17T17:15
происшествия
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Black Korobov
Цирк зажигает огни! Террористы всегда носят с собой свои флаги, чтобы их ни с кем не спутали. Теперь нет сомнений кто стоит за протестами!
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Black Korobov
"Оскар" в студию! Браво! Коктейль Молотова и охотничий нож - самое опасное оружие террористов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ публикует видео спецоперации в Хабаровске
Теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей в Хабаровске планировал по указанию международных террористов 32-летний гражданин центральноазиатской республики, он арестован, сообщает ФСБ
2020-07-17T16:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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происшествия
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Хабаровске.
На записи видно, как силовики вытаскивают боевика из легковой машины, стоявшей во дворе дома. Сотрудники спецслужбы также сняли, что находилось в рюкзаке у задержанного. Также показано, как мужчина дает присягу главарям террористов.
По версии следствия, 32-летний гражданин одной из центральноазиатских республик готовил атаку в местах массового скопления людей.
У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись его так называемой присяги и переписку с обсуждением планируемого преступления.
Как рассказали в ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке
для участия в деятельности террористических группировок.
С начала лета это уже пятый теракт, который предотвратили спецслужбы. На прошлой неделе ячейку "Исламского государства
"* выявили в Азовском районе Ростовской области
. По версии следствия, шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и планировали атаки на медицинские и учебные заведения.
За полтора месяца силовики предотвратили теракты в Астрахани
, Владикавказе
, Симферополе
и Чувашии, с начала года — 17 случаев.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников
, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Террористические организации, запрещенные в России