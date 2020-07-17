https://ria.ru/20200717/1574502716.html
Число случаев COVID-19 в Африке превысило 660 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 660 тысяч, выздоровели свыше 343 тысяч ранее заразившихся, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:01
2020-07-17T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), гана, африка, юар, в мире