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Распространение нового коронавируса
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Число случаев COVID-19 в Африке превысило 660 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 660 тысяч, выздоровели свыше 343 тысяч ранее заразившихся, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:34
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), гана, африка, юар, в мире

Число случаев COVID-19 в Африке превысило 660 тысяч

16:01 17.07.2020 (обновлено: 16:34 17.07.2020)
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 660 тысяч, выздоровели свыше 343 тысяч ранее заразившихся, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за все время коронавирусом на Африканском континенте заразились 663 648 человек, после заражения выздоровели более 343 тысяч человек. Сообщается, что в Африке скончались 14 386 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения выявили в ЮАР (324 221), Египте (85 771), Нигерии (34 854) и Гане (26 125). Больше всего летальных исходов зафиксировали в ЮАР (4669), Египте (4120) и Алжире (1052).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ГанаАфрикаЮАРВ мире
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