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Сочинца оштрафовали за демонстрацию флага нацистской Германии 9 мая
Суд оштрафовал жителя Сочи за демонстрацию в окне флага нацистской Германии в дни празднования Великой победы в мае, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:42
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сочи
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сочи, краснодарский край, происшествия

Сочинца оштрафовали за демонстрацию флага нацистской Германии 9 мая

15:42 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Сочи за демонстрацию в окне флага нацистской Германии в дни празднования Великой победы в мае, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, 31-летний житель Сочи демонстрировал в окне своей квартиры флаг с изображением свастики - символики нацистской Германии времен Великой Отечественной Войны, запрещенной к использованию законодательством об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Нацистская символика жителем города демонстрировалась в период с 8 по 10 мая 2020 года, в памятные для России даты, посвященные Великой Победе над фашистской Германией. Указанное деяние оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", - говорится в сообщении.
Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Уточняется, что на суде сочинец признал свою вину и пояснил, что не придерживается националистических взглядов.
"Суд, с учетом состояния здоровья и раскаяния в содеянном, назначил нарушителю штраф, который последний оплатил в добровольном порядке", - говорится в сообщении.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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