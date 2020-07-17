https://ria.ru/20200717/1574501673.html
Сочинца оштрафовали за демонстрацию флага нацистской Германии 9 мая
Суд оштрафовал жителя Сочи за демонстрацию в окне флага нацистской Германии в дни празднования Великой победы в мае, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:42
2020-07-17T15:42
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сочи
краснодарский край
происшествия
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сочи
краснодарский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости.
Суд оштрафовал жителя Сочи
за демонстрацию в окне флага нацистской Германии в дни празднования Великой победы в мае, сообщает прокуратура Краснодарского края
.
По данным ведомства, 31-летний житель Сочи демонстрировал в окне своей квартиры флаг с изображением свастики - символики нацистской Германии времен Великой Отечественной Войны, запрещенной к использованию законодательством об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
"Нацистская символика жителем города демонстрировалась в период с 8 по 10 мая 2020 года, в памятные для России даты, посвященные Великой Победе над фашистской Германией. Указанное деяние оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", - говорится в сообщении.
Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Уточняется, что на суде сочинец признал свою вину и пояснил, что не придерживается националистических взглядов.
"Суд, с учетом состояния здоровья и раскаяния в содеянном, назначил нарушителю штраф, который последний оплатил в добровольном порядке", - говорится в сообщении.