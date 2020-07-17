Сочинца оштрафовали за демонстрацию флага нацистской Германии 9 мая

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Суд оштрафовал жителя Сочи за демонстрацию в окне флага нацистской Германии в дни празднования Великой победы в мае, сообщает прокуратура Краснодарского края

По данным ведомства, 31-летний житель Сочи демонстрировал в окне своей квартиры флаг с изображением свастики - символики нацистской Германии времен Великой Отечественной Войны, запрещенной к использованию законодательством об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Нацистская символика жителем города демонстрировалась в период с 8 по 10 мая 2020 года, в памятные для России даты, посвященные Великой Победе над фашистской Германией. Указанное деяние оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", - говорится в сообщении.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Уточняется, что на суде сочинец признал свою вину и пояснил, что не придерживается националистических взглядов.