Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Премьер Армении Премьер Армении Никол Пашинян на фоне столкновений на границе с Азербайджаном заявил, что альтернативы мирным переговорам для урегулирования конфликта нет.

"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.

При этом он отметил, что Азербайджан, "игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе отраженные в совместном заявлении членов Высшего евразийского экономического совета от 14 апреля и заявлении генерального сектора ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо-восточном направлении границы Армении".

"Вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на эти провокационные действия Азербайджана. К несчастью, провокации сохраняются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации. Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда", - заявил Пашинян.

Однако, продолжил он, эта политика не сможет сломить решимость армянского народа и заставить его "пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта".

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку , погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.