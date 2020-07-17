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Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
Премьер Армении Никол Пашинян на фоне столкновений на границе с Азербайджаном заявил, что альтернативы мирным переговорам для урегулирования конфликта нет. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:00
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян, азербайджан, армения, грузия, в мире

Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку

15:32 17.07.2020 (обновлено: 16:00 17.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на фоне столкновений на границе с Азербайджаном заявил, что альтернативы мирным переговорам для урегулирования конфликта нет.
"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.
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При этом он отметил, что Азербайджан, "игнорируя многочисленные призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии, в том числе отраженные в совместном заявлении членов Высшего евразийского экономического совета от 14 апреля и заявлении генерального сектора ООН от 23 марта, предпринял военные действия в северо-восточном направлении границы Армении".
"Вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на эти провокационные действия Азербайджана. К несчастью, провокации сохраняются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации. Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда", - заявил Пашинян.
Однако, продолжил он, эта политика не сможет сломить решимость армянского народа и заставить его "пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНикол ПашинянАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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