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В Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко считает необходимым разработку мер по развитию внутреннего туризма, повышению спроса на турпрограммы. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:28
коронавирус в россии
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россия
инна святенко
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, инна святенко, совет федерации рф, общество

В Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма

15:28 17.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко считает необходимым разработку мер по развитию внутреннего туризма, повышению спроса на турпрограммы.
Сенатор приняла участие в заседании президиума Совета законодателей в пятницу, где обсуждалась тема развития внутреннего туризма. Участники мероприятия отмечали, что пандемия коронавируса и введенные ограничения затронули и туристическую отрасль.
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"В сфере туризма и до эпидемии сохранялось немало проблем, в том числе социального характера. Туристская активность россиян оставалась пониженной. Лишь 45% жителей страны отдыхали в регионе, отличном от региона проживания", - сказала Святенко.
По ее словам, в настоящее время опросы показали, что "больше 35% граждан в России и 43% в Москве считают, что их финансовое положение после ограничительных мер ухудшится. Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%".
По мнению Святенко, это свидетельствует о необходимости разработки мер по повышению спроса, а также доступности для российских граждан туристских продуктов на территории страны.

"Важно также ускорить доработку проекта плана реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года с учетом мероприятий по восстановлению туристской деятельности", - заключила политик.

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