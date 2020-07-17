В Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко считает необходимым разработку мер по развитию внутреннего туризма, повышению спроса на турпрограммы.

Сенатор приняла участие в заседании президиума Совета законодателей в пятницу, где обсуждалась тема развития внутреннего туризма. Участники мероприятия отмечали, что пандемия коронавируса и введенные ограничения затронули и туристическую отрасль.

"В сфере туризма и до эпидемии сохранялось немало проблем, в том числе социального характера. Туристская активность россиян оставалась пониженной. Лишь 45% жителей страны отдыхали в регионе, отличном от региона проживания", - сказала Святенко.

По ее словам, в настоящее время опросы показали, что "больше 35% граждан в России и 43% в Москве считают, что их финансовое положение после ограничительных мер ухудшится. Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%".

По мнению Святенко, это свидетельствует о необходимости разработки мер по повышению спроса, а также доступности для российских граждан туристских продуктов на территории страны.