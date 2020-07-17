https://ria.ru/20200717/1574500821.html
В Совфеде предложили разработать меры поддержки внутреннего туризма
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко считает необходимым разработку мер по развитию внутреннего туризма, повышению спроса на турпрограммы. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:28
2020-07-17T15:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
инна святенко
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, инна святенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
считает необходимым разработку мер по развитию внутреннего туризма, повышению спроса на турпрограммы.
Сенатор приняла участие в заседании президиума Совета законодателей в пятницу, где обсуждалась тема развития внутреннего туризма. Участники мероприятия отмечали, что пандемия коронавируса и введенные ограничения затронули и туристическую отрасль.
"В сфере туризма и до эпидемии сохранялось немало проблем, в том числе социального характера. Туристская активность россиян оставалась пониженной. Лишь 45% жителей страны отдыхали в регионе, отличном от региона проживания", - сказала Святенко.
По ее словам, в настоящее время опросы показали, что "больше 35% граждан в России и 43% в Москве считают, что их финансовое положение после ограничительных мер ухудшится. Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%".
По мнению Святенко, это свидетельствует о необходимости разработки мер по повышению спроса, а также доступности для российских граждан туристских продуктов на территории страны.
"Важно также ускорить доработку проекта плана реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года с учетом мероприятий по восстановлению туристской деятельности", - заключила политик.