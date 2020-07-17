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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Шестилетний ребенок и 100-летний житель Пензенской области оказались в числе 36 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в регионе... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:27
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

15:27 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок и 100-летний житель Пензенской области оказались в числе 36 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5919, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 17 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5919. Новых выявленных – 36. Среди пациентов один ребенок шести лет, один заболевший в возрасте 100 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 20 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Пензе, семь - в Лопатинском, три - в Нижнеломовском, два - в Иссинском, по одному - в Бессоновском, Пензенском, Земетчинском и Мокшанском районах области.
По ее словам, в целом в регионе проведены 182 164 лабораторных исследования на коронавирус, из них 1447 за последние сутки.
В области скончались 70 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5244.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстанОбщество
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