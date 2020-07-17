В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок и 100-летний житель Пензенской области оказались в числе 36 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5919, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 17 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5919. Новых выявленных – 36. Среди пациентов один ребенок шести лет, один заболевший в возрасте 100 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 20 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Пензе, семь - в Лопатинском, три - в Нижнеломовском, два - в Иссинском, по одному - в Бессоновском, Пензенском, Земетчинском и Мокшанском районах области.
По ее словам, в целом в регионе проведены 182 164 лабораторных исследования на коронавирус, из них 1447 за последние сутки.
В области скончались 70 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 5244.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.