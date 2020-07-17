В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 17 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5919. Новых выявленных – 36. Среди пациентов один ребенок шести лет, один заболевший в возрасте 100 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, в целом в регионе проведены 182 164 лабораторных исследования на коронавирус, из них 1447 за последние сутки.