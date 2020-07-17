Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574500690.html
В России объявили о внезапной проверке войск
Президент Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:27
россия
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_0:152:3111:1902_1400x0_80_0_0_fc93088c7887572d2a6b12711bb9f1a0.jpg
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
https://ria.ru/20200717/1574492380.html
https://ria.ru/20190922/1558971378.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_0:152:3111:1902_1400x0_80_0_0_fc93088c7887572d2a6b12711bb9f1a0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b602aa3dfad8e5c3f30ef866117b5f4d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/49/1559174981_36:0:2084:2048_1400x0_80_0_0_4ad8b28ef7f01033b98c6d3e0f4cd8cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-десантные войска россии, владимир путин, сергей шойгу, безопасность

В России объявили о внезапной проверке войск

15:27 17.07.2020
2598
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщили в Минобороны.
В результате оценят их способность обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также степень подготовки к учениям "Кавказ-2020", запланированных на сентябрь.
Военнослужащие на Красной площади
23 февраля, 09:02
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
"В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе проверки привлекли свыше 149 тысяч человек и более 26,8 тысячи единиц техники.
"Предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей", - уточнил он.

Внезапные проверки

Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил.
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии
Вчера, 13:21
Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2015-2020 годах
Министерство обороны возобновило эту практику в 2013 году. В начале 2016 года Владимир Путин отмечал, что подобные проверки хорошо себя зарекомендовали, они позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.
На прошлой неделе глава государства обратил внимание, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота.
Путин выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.
В последний раз подобная проверка проходила в марте. Тогда Шойгу отметил, что Вооруженные силы успешно справились с поставленными задачами.
Танки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
22 сентября 2019, 09:19
Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
1621005
Обсудить 1
РоссияВоздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Учебный корабль Балтийского флота
Во внезапной проверке соединений Балтфлота участвуют более 600 военных
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
Самолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
ФСБ РФ предотвратила теракт в Хабаровске
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Военнослужащие во время внезапной проверки боеготовности войск
При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек
Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ показала на видео задержание боевика в Хабаровске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля
Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
В России объявили внезапную проверку войск
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
В России объявили о внезапной проверке войск по поручению Путина
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния