В России объявили о внезапной проверке войск

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщили в Минобороны.
В результате оценят их способность обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также степень подготовки к учениям "Кавказ-2020", запланированных на сентябрь.
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"В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе проверки привлекли свыше 149 тысяч человек и более 26,8 тысячи единиц техники.
"Предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей", - уточнил он.
Внезапные проверки
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил.
Министерство обороны возобновило эту практику в 2013 году. В начале 2016 года Владимир Путин отмечал, что подобные проверки хорошо себя зарекомендовали, они позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.
На прошлой неделе глава государства обратил внимание, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота.
Путин выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.
В последний раз подобная проверка проходила в марте. Тогда Шойгу отметил, что Вооруженные силы успешно справились с поставленными задачами.
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