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Николай Басков стал послом доброй воли Абхазии
Российский певец Николай Басков присоединился к движению новых "Послов доброй воли Абхазии" и даст благотворительный концерт, чтобы помочь детям из многодетных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:21
шоу-бизнес
николай басков
абхазия
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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шоу-бизнес, николай басков, абхазия, в мире

Николай Басков стал послом доброй воли Абхазии

15:20 17.07.2020 (обновлено: 15:21 17.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Николай Басков. Архивное фото
СУХУМ, 17 июл – РИА Новости. Российский певец Николай Басков присоединился к движению новых "Послов доброй воли Абхазии" и даст благотворительный концерт, чтобы помочь детям из многодетных семей республики, об этом сам артист сообщил в своем видеообращении во время пресс-конференции, прошедшей в пятницу в Sputnik Абхазия.
Первый состав движения был учрежден в 2017 году. Среди его членов были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.
"Уже в этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям республики", - сказал певец.
В новый состав "Послов доброй воли Абхазии" вошли 20 человек - десять от абхазской стороны и столько же - от российской. Движение занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
Певец Николай Басков. Архивное фото
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Шоу-бизнесНиколай БасковАбхазияВ мире
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