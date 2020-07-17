Николай Басков стал послом доброй воли Абхазии

СУХУМ, 17 июл – РИА Новости. Российский певец Николай Басков присоединился к движению новых "Послов доброй воли Абхазии" и даст благотворительный концерт, чтобы помочь детям из многодетных семей республики, об этом сам артист сообщил в своем видеообращении во время пресс-конференции, прошедшей в пятницу в Sputnik Абхазия.
Первый состав движения был учрежден в 2017 году. Среди его членов были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.
"Уже в этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям республики", - сказал певец.
В новый состав "Послов доброй воли Абхазии" вошли 20 человек - десять от абхазской стороны и столько же - от российской. Движение занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
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