В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1477

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 16 июля, выявлено 33 случая заболевания COVID-19, из них пять случаев у приехавших из Украины 7 и 13 июля. По состоянию на 17 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики – 1477, на лечении 703 человека, выписаны 687 человек, летальных случаев 87", - говорится в сообщении ведомства.