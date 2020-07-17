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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574499975.html
В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1477
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 33, до 1477, сообщили РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика

В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1477

15:19 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 33, до 1477, сообщили в пятницу пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1444 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 16 июля, выявлено 33 случая заболевания COVID-19, из них пять случаев у приехавших из Украины 7 и 13 июля. По состоянию на 17 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики – 1477, на лечении 703 человека, выписаны 687 человек, летальных случаев 87", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная Республика
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