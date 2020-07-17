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Ростуризм выступил за доработку законопроекта по электронной путевке
Федеральное агентство по туризму выступает за серьезную доработку законопроекта по внедрению проекта "Электронная путевка" и просит перенести второе чтение на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:05
туризм
россия
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, госдума рф, общество

Ростуризм выступил за доработку законопроекта по электронной путевке

15:05 17.07.2020
54
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выступает за серьезную доработку законопроекта по внедрению проекта "Электронная путевка" и просит перенести второе чтение на осеннюю сессию, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
Выступая в Совете Федерации, она отметила необходимость проработать и заново переосмыслить вопросы прозрачности рынка, и соответственно – защиты прав и безопасности туристов, не только за границей, но и внутри страны. Для этого нужно сформулировать и законодательно закрепить вопросы, касающиеся финансовых гарантий субъектов отрасли.
"В связи с этим хочу отдельно остановиться на законопроекте о внесении изменений в федеральный закон о туристской деятельности в Российской Федерации, который касается системы электронной путевки. Ростуризм выступает за серьезную доработку законопроекта. Вопросы прозрачности туристского рынка и гарантированной сохранности средств клиентов, которые являются нашим безусловным приоритетом, нуждаются в значительной проработке, с точки зрения формирования правоприменения, при непосредственном участии Ростуризма, профильного комитета Государственной думы, бизнеса и экспертного сообщества", - сказала Догузова.
"В текущей редакции законопроект имеет ряд серьезных недостатков. Поэтому мы просим перенести второе чтение по законопроекту на осеннюю сессию парламента", - добавила она.
Ранее Госдума в первом чтении утвердила поправки, которые обяжут туроператоров использовать информационную систему "Электронная путевка". По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером. Планируется, что "Электронная путевка" обеспечит государственные гарантии туристам на протяжении всего цикла оказания услуг.
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ТуризмРоссияЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
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