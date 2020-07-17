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РФПИ обсуждает с Казахстаном производство российской вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:03
2020-07-17T15:03
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российский фонд прямых инвестиций
казахстан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, казахстан, экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и фонд национального благосостояния Казахстана
"Самрук-Казына" договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом
и обсуждают возможность локализации производства российской вакцины в Казахстане, говорится в сообщении РФПИ.
РФПИ и "Самрук-Казына" подписали меморандум о сотрудничестве для противодействия коронавирусной инфекции. В рамках соглашения РФПИ уже поставил в Казахстан первые партии препарата против коронавируса "Авифавир". Кроме того, РФПИ и "Самрук-Казына" договорились о сотрудничестве в клинических испытаниях, закупках и производстве вакцины от коронавируса.
"В соответствии с меморандумом, стороны рассмотрят возможность получения в Казахстане необходимой сертификации первой российской вакцины от коронавируса производства "Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" для последующих поставок или локализации производства вакцины в Республике Казахстан", - отмечается в сообщении.
По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева
, международное сотрудничество является ключевым условием успешной борьбы с пандемией коронавируса.
"РФПИ активно взаимодействует с "Самрук-Казына" для поставки в Казахстан передовых российских решений для борьбы с коронавирусом. В Казахстан уже поступили 9,5 тысячи упаковок "Авифавира", первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса на основе фавипиравира с клинически доказанной эффективностью. Мы уверены, что эффективно бороться с текущей и будущими пандемиями можно только совместными усилиями всего мирового сообщества", - считает Дмитриев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.