РФПИ обсуждает с Казахстаном производство российской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций ( Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ) и фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом и обсуждают возможность локализации производства российской вакцины в Казахстане, говорится в сообщении РФПИ.

РФПИ и "Самрук-Казына" подписали меморандум о сотрудничестве для противодействия коронавирусной инфекции. В рамках соглашения РФПИ уже поставил в Казахстан первые партии препарата против коронавируса "Авифавир". Кроме того, РФПИ и "Самрук-Казына" договорились о сотрудничестве в клинических испытаниях, закупках и производстве вакцины от коронавируса.

"В соответствии с меморандумом, стороны рассмотрят возможность получения в Казахстане необходимой сертификации первой российской вакцины от коронавируса производства "Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" для последующих поставок или локализации производства вакцины в Республике Казахстан", - отмечается в сообщении.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева , международное сотрудничество является ключевым условием успешной борьбы с пандемией коронавируса.

"РФПИ активно взаимодействует с "Самрук-Казына" для поставки в Казахстан передовых российских решений для борьбы с коронавирусом. В Казахстан уже поступили 9,5 тысячи упаковок "Авифавира", первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса на основе фавипиравира с клинически доказанной эффективностью. Мы уверены, что эффективно бороться с текущей и будущими пандемиями можно только совместными усилиями всего мирового сообщества", - считает Дмитриев.