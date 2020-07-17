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В Ростове-на-Дону на вокзале подтопило железнодорожные пути
Первый и третий железнодорожные пути подтопило в районе вокзала в Ростове-на-Дону, где с утра пятницы продолжается проливной дождь, сообщает служба... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:58
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
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353
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ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону на вокзале подтопило железнодорожные пути

14:58 17.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Ростовской областиЗатопленные железнодорожные пути в результате ливня на станции "Ростов-Главный"
Затопленные железнодорожные пути в результате ливня на станции Ростов-Главный
© Фото : ГУ МЧС по Ростовской области
Затопленные железнодорожные пути в результате ливня на станции "Ростов-Главный"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Первый и третий железнодорожные пути подтопило в районе вокзала в Ростове-на-Дону, где с утра пятницы продолжается проливной дождь, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.
Ливень начался в Ростове-на-Дону и Батайске в пятницу утром, подтопив жилые дома, улицы, автомобили, подземные переходы и склады. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено.
"В результате сильных дождей на станции Ростов-Главный Северо-Кавказской железной дороги произошло подтопление первого и третьего железнодорожных путей", - говорится в сообщении. На движение пассажирских поездов это не повлияло. В настоящее время на станции работает спецтехника для откачивания воды.
По данным спасателей, в службу 112 поступило более 50 сообщений об аварийных ситуациях, связанных с подтоплением территорий.
Накануне ГУМЧС России по Ростовской области распространило штормовое предупреждение о ливнях и шквалистом ветре 17 июля местами по Ростовской области. По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, сильный дождь будет идти вплоть до утра 18 июля.
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