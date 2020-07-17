В Ростове-на-Дону на вокзале подтопило железнодорожные пути

"В результате сильных дождей на станции Ростов-Главный Северо-Кавказской железной дороги произошло подтопление первого и третьего железнодорожных путей", - говорится в сообщении. На движение пассажирских поездов это не повлияло. В настоящее время на станции работает спецтехника для откачивания воды.