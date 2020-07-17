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В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Движение электротранспорта приостановлено в Ростове-на-Дону из-за ливня, сообщает администрация города. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:23
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
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Ливни затопили Ростов-на-Дону. Съемка очевидцев
Ливни затопили Ростов-на-Дону. Видео поделились с РИА Новости очевидцы.
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ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов

13:21 17.07.2020 (обновлено: 13:23 17.07.2020)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости. Движение электротранспорта приостановлено в Ростове-на-Дону из-за ливня, сообщает администрация города.
Ливень начался в Ростове-на-Дону и Батайске в пятницу утром, подтопив жилые дома, улицы, автомобили, подземные переходы и склады. По данным управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону, больше всего обращений поступает от жителей Западного микрорайона города.
"В настоящее время движение электротранспорта приостановлено, контактная сеть обесточена в целях безопасности. Количество автобусов на маршрутах составляет порядка 50 процентов", - говорится в сообщении.
Спасатели проводят откачку воды из подвалов многоэтажных домов и предприятий, придворовых территорий и частных домов.
Накануне спасатели распространили штормовое предупреждение о ливнях и шквалистом ветре 17 июля местами по Ростовской области. По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, сильный дождь будет идти вплоть до утра 18 июля.
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