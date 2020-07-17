Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19

По информации комитета здравоохранения, Гайдук возглавляла поликлинику с 2011 года, также была главным внештатным терапевтом Волгоградской области, курировала амбулаторную службу региона по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, Гайдук сначала лечилась дома, а потом была госпитализирована в инфекционную больницу. За ее жизнь врачи боролись несколько дней, но пневмония развилась стремительно, у нее были поражены 70% легких.