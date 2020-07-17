Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Главный врач поликлиники №3 Волгограда Ирина Гайдук скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в оперштабе Волгоградской области.
По информации комитета здравоохранения, Гайдук возглавляла поликлинику с 2011 года, также была главным внештатным терапевтом Волгоградской области, курировала амбулаторную службу региона по борьбе с коронавирусом.
"В пятницу умерла главвврач поликлиники №3 Ирина Гайдук от острой сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся как осложнение коронавирусной инфекции", - сказали РИА Новости в ведомстве.
По данным оперштаба, Гайдук сначала лечилась дома, а потом была госпитализирована в инфекционную больницу. За ее жизнь врачи боролись несколько дней, но пневмония развилась стремительно, у нее были поражены 70% легких.
На 17 июля в Волгоградской области зарегистрирован 7 879 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 94 за последние сутки. Выписаны 4547 человека, 52 скончались.
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