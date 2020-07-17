Эксперт оценил итоги российско-французских консультаций

По его словам, прорывных решений на консультациях не было, однако важна сама возможность Москвы и Парижа обменяться мнениями, найти общую точку зрения, сблизить позиции, восстановить минимальный уровень доверия.

"Я считаю, это очень позитивный момент, это дает какую-то надежду на то, что будет вестись диалог и будет больше понимания, где мы можем найти компромиссы", - отметил собеседник агентства.