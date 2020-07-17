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Эксперт оценил итоги российско-французских консультаций
Российско-французские консультации в формате "2+2" дают надежду на восстановление диалога и преодоление недопониманий между РФ и ЕС, Франция как одна из ведущих РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:37
российская академия наук
евросоюз
мид франции‎
александр фомин
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москва
сирия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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российская академия наук, евросоюз, мид франции‎, александр фомин, александр грушко, сергей рябков, москва, сирия, сша, в мире

Эксперт оценил итоги российско-французских консультаций

14:37 17.07.2020
82
© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российско-французские консультации в формате "2+2" дают надежду на восстановление диалога и преодоление недопониманий между РФ и ЕС, Франция как одна из ведущих политических сил Евросоюза, обладающая фундаментом традиционных исторических связей с РФ, пытается этому способствовать, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Фёдоров.
В четверг в Париже состоялись российско-французские консультации по стратегической стабильности в формате "2+2". Российскую сторону на встрече представили заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин. Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили проблематику европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, актуальные вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе, отношения Россия–ЕС и Россия–НАТО. МИД Франции, в свою очередь, проинформировал, что на консультациях обсуждались военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуация в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса.
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"Сам факт того, что после длительной паузы возобновились эти консультации, где стороны обсуждают важные военные, стратегические вопросы, - это позитивный момент, потому что, несмотря на те разногласия, которые у нас есть с Францией и ЕС, важно восстановить какой-то минимальный уровень доверия между сторонами. Франция как одна из ключевых стран ЕС, особенно после выхода Британии, и страна, которая входит в ядерный клуб, которая является постоянным членом СБ ООН, страна, обладающая крупным военным потенциалом, как ведущая политическая сила пытается восстановить этот диалог, основываясь на фундаменте традиционных исторических российско-французских связей", - сказал Федоров.
Он отметил, что Франция не диктует повестку ЕС, так как там есть еще и Польша, и Прибалтика, у которых противоположные взгляды по многим вопросам, включая Россию. Однако в целом, по словам политолога, партнеры в Евросоюзе понимают необходимость восстановить диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности.
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"Франция со времен (Шарля - ред.) де Голля проводит самостоятельную политику. Она не может диктовать международную повестку дня и выступать на уровне США и КНР, в этом плане она использует ЕС как рычаг увеличения своего влияния, но тем не менее стремится усилить самостоятельность Европы в военном и политическом планах. (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон тоже в этом плане идет по стопам де Голля", - считает Федоров.
По его словам, прорывных решений на консультациях не было, однако важна сама возможность Москвы и Парижа обменяться мнениями, найти общую точку зрения, сблизить позиции, восстановить минимальный уровень доверия.
"Я считаю, это очень позитивный момент, это дает какую-то надежду на то, что будет вестись диалог и будет больше понимания, где мы можем найти компромиссы", - отметил собеседник агентства.
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Российская академия наукЕвросоюзМИД Франции‎Александр ФоминАлександр ГрушкоСергей РябковМоскваСирияСШАВ мире
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