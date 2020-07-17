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В Таджикистане занятия в образовательных учреждениях начнутся 17 августа
Занятия в образовательных учреждениях Таджикистана начнутся с 17 августа, сообщил журналистам министр образования и науки республики Махмадюсуф Имомзода. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:21
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коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, образование - общество, в мире

В Таджикистане занятия в образовательных учреждениях начнутся 17 августа

14:21 17.07.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 17 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Занятия в образовательных учреждениях Таджикистана начнутся с 17 августа, сообщил журналистам министр образования и науки республики Махмадюсуф Имомзода.
"Решение о возобновлении занятий в образовательных учреждениях Таджикистана с 17 августа принято согласно с республиканским штабом по профилактике распространения COVID-19", - сказал он.
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По его словам, как учащиеся, так и учителя немного отстали от графика из-за пандемии коронавируса. "Эти две недели станут адаптационным периодом и за это время учащиеся пройдут те уроки, которые пропустили в конце прошлого учебного года, повторят пройденное и далее начнут новый учебный год", - сказал глава минобрнауки. При этом он сообщил, что детские дошкольные учреждения с 17 августа работать не будут.
Он отметил, что в случае необходимости, если ситуация связанная с пандемией в стране ухудшится, школьники Таджикистана будут учиться дистанционно, при этом преимущество будет у телевизионного обучения.
"Министерство образования и науки дает привилегию телевизионным учебным программам, так как не у всех учеников есть доступ к новым технологиям и сети Интернет. Вместе с партнерами мы разработали учебные программы для занятий и по ТВ, и по Интернету. В случае необходимости школьники Таджикистана будут полностью обеспечены дистанционным обучением", - сказал Имомзода.
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Он также отметил, что минобрнауки готово публиковать подготовленные для ТВ видео на Youtube.
Вынужденные каникулы в школах и дошкольных учреждениях в Таджикистане были объявлены с 27 апреля текущего года, хотя к этому времени официально наличие коронавируса в стране признано не было. Об официальном выявлении в стране коронавируса минздрав Таджикистана объявил 30 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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