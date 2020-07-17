В РПЦ связали ситуацию со Святой Софией с легализацией раскола на Украине

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Синод Русской православной церкви связывает превращение музея Айя-София (собора Святой Софии) в мечеть и разобщенность православного мира с антиканонической легализацией раскола на Украине Константинопольским патриархатом, сказано в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦ в пятницу.
Заседание Священного Синода прошло 16-17 июля под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Обращаясь к братским поместным церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для святой православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам", - говорится в сообщении.
Синод отмечает, что "в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества" на Церковь, единство необходимо "еще более, чем прежде".
"Мы призываем братские поместные Церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса", - подытожили в РПЦ.
Ранее первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что вина за изменение статуса святой Софии "лежит на патриархе Варфоломее, который учинил раскол в мировом православии". "Выдача лжетомосов украинским раскольникам" привела, по мнению Щипкова, к проблемам во взаимоотношениях православных церквей ослабила мировое православие, "чем и воспользовался Эрдоган".
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.
Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
14 июля, 08:00Может ли Святая София объединить русских и турок?