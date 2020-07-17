В РПЦ связали ситуацию со Святой Софией с легализацией раскола на Украине

"Обращаясь к братским поместным церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для святой православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам", - говорится в сообщении.

Синод отмечает, что "в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества" на Церковь, единство необходимо "еще более, чем прежде".

"Мы призываем братские поместные Церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса", - подытожили в РПЦ.

Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.