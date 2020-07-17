Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574495958.html
Рада перенесла рассмотрение закона о русском языке в школах
Парламент Украины в пятницу не успел рассмотреть законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке, рассмотрение вопроса... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:16
ситуация на украине
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430545_0:335:3045:2048_1400x0_80_0_0_0d8b429b04d170e5701dee4099c21fd1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574378517.html
https://ria.ru/20200702/1573792901.html
https://ria.ru/20200601/1572319854.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430545_0:335:3045:2048_1400x0_80_0_0_0d8b429b04d170e5701dee4099c21fd1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430545_236:0:2967:2048_1400x0_80_0_0_da41b8328b2bbb5f32cc5cac38b30b21.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430545_577:0:2625:2048_1400x0_80_0_0_fc8472ccbd53a6f433e9b47390a5df95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире

Рада перенесла рассмотрение закона о русском языке в школах

14:16 17.07.2020
481
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Участники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Парламент Украины в пятницу не успел рассмотреть законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке, рассмотрение вопроса откладывается до осени, передает корреспондент РИА Новости.
Этот вопрос стоял почти в конце повестки дня работы Рады. Согласно календарному плану Рада в пятницу работает в пленарном режиме до 14.00 (совпадает с мск). Очередная сессия парламента закроется сегодня, депутаты продолжат работу после летних каникул 1 сентября.
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
15 июля, 12:32Акценты
За дискриминацию: на Украине выступили против русского языкаПозитивных изменений, связанных с правами национальных меньшинств, может не произойти. В Киеве призывают снять с рассмотрения закон, корректирующий обязательное использование в школах украинского языка.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Кроме этого, закон позволяет и после 2023 излагать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики ранее рекомендовал отклонить этот законопроект. Против принятия закона также выступила группа депутатов из пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа". Депутаты считают, что развитие и распространение государственного языка в системе образования на Украине является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права.
Документом отменяется норма действующего закона, в которой говорится, что лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам Украины, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
2 июля, 14:17
Медведчук оценил возможность отмены норм о русском языке на Украине
В законопроекте прописывается, что перечень учебных предметов (интегрированных курсов), изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства, определяется образовательной программой учреждения в соответствии с требованиями государственных стандартов и с учетом особенностей языковой среды.
"Образовательные программы учреждений общего среднего образования могут предусматривать преподавания одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) наряду с государственным языком на английском или других языках национальных меньшинств (коренных народов) Украины",- говорится в документе.
Рада в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики, как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
1 июня, 22:42
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
010023
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Собор Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ связали ситуацию со Святой Софией с легализацией раскола на Украине
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Украина призвала другие страны осудить голосование по поправкам в Крыму
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
МИД Германии отказался предъявить данные о кибератаке на бундестаг
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Власти Британии получат полномочия вводить местный карантин по COVID-19
Перевал Чике-Таман на федеральной автодороге Чуйский тракт
"Ощущение чуда": журналистка из США рассказала о путешествии на Алтай
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии против идеи о допуске к выборам только отслуживших в армии
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
На Бали арестовали туриста из России
Крым
На Украине против крымского блогера возбудили дело о разжигании ненависти
Пробки в Москве
В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков во время оглашения финалистов конкурса дизайна часов Часы для президента
Советский космонавт рассказал о дискриминации при миссии "Союз-Аполлон"
Космический корабль Союз на космодроме Байконур
Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от "космического туалета"
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния