Рада перенесла рассмотрение закона о русском языке в школах

Участники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Парламент Парламент Украины в пятницу не успел рассмотреть законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке, рассмотрение вопроса откладывается до осени, передает корреспондент РИА Новости.

Этот вопрос стоял почти в конце повестки дня работы Рады. Согласно календарному плану Рада в пятницу работает в пленарном режиме до 14.00 (совпадает с мск). Очередная сессия парламента закроется сегодня, депутаты продолжат работу после летних каникул 1 сентября.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Кроме этого, закон позволяет и после 2023 излагать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики ранее рекомендовал отклонить этот законопроект. Против принятия закона также выступила группа депутатов из пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа". Депутаты считают, что развитие и распространение государственного языка в системе образования на Украине является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права.

Документом отменяется норма действующего закона, в которой говорится, что лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам Украины, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

В законопроекте прописывается, что перечень учебных предметов (интегрированных курсов), изучаемых на государственном языке и на языке национального меньшинства, определяется образовательной программой учреждения в соответствии с требованиями государственных стандартов и с учетом особенностей языковой среды.

"Образовательные программы учреждений общего среднего образования могут предусматривать преподавания одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) наряду с государственным языком на английском или других языках национальных меньшинств (коренных народов) Украины",- говорится в документе.