https://ria.ru/20200717/1574495769.html
Власти Британии получат полномочия вводить местный карантин по COVID-19
Местные власти в Британии с субботы получат дополнительные полномочия, которые позволят им в случае роста числа случаев заражения коронавирусом вводить режим... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:13
2020-07-17T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жан табак
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
https://ria.ru/20200717/1574494184.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_150:0:2633:1862_1400x0_80_0_0_cc1be8ae7568f7aa6798273fc2cc07fb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_461:0:2323:1862_1400x0_80_0_0_a7efe170238df2518a11eb074b6b3fb0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жан табак, борис джонсон, великобритания