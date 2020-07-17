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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574495769.html
Власти Британии получат полномочия вводить местный карантин по COVID-19
Местные власти в Британии с субботы получат дополнительные полномочия, которые позволят им в случае роста числа случаев заражения коронавирусом вводить режим... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жан табак
борис джонсон
великобритания
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, жан табак, борис джонсон, великобритания

Власти Британии получат полномочия вводить местный карантин по COVID-19

14:13 17.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Местные власти в Британии с субботы получат дополнительные полномочия, которые позволят им в случае роста числа случаев заражения коронавирусом вводить режим карантина, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
"С завтрашнего дня местные власти получат новые полномочия, которые позволят им при необходимости закрывать здания и открытые пространства и отменять мероприятия", - сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что предоставление местным властям такой возможности позволит эффективно бороться с коронавирусом.
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Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 45 тысяч, количество выявленных заболевших - 292 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жан ТабакБорис ДжонсонВеликобритания
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