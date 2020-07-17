https://ria.ru/20200717/1574495432.html
ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ опубликовала видео с места спецоперации в Хабаровске, где предотвратила теракт. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:30
2020-07-17T15:50
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574270696.html
Лариса Ильина
Скорее сейчас поднимут статистику по заболеваемости ковид, далее введут карантинные меры. Делается все, чтобы народ не выходил на улицы.
73
Debr `
Следует ожидать проведения в Хабаровском крае какой-нибудь массовой патриотической акции, парадов, военных учений или крупных спортивных мероприятий
67
22
ближний восток
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ публикует видео спецоперации в Хабаровске
Теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей в Хабаровске планировал по указанию международных террористов 32-летний гражданин центральноазиатской республики, он арестован, сообщает ФСБ
2020-07-17T14:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, происшествия