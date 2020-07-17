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ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ опубликовала видео с места спецоперации в Хабаровске, где предотвратила теракт. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:50
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
происшествия
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Следует ожидать проведения в Хабаровском крае какой-нибудь массовой патриотической акции, парадов, военных учений или крупных спортивных мероприятий
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ближний восток
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ публикует видео спецоперации в Хабаровске Теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей в Хабаровске планировал по указанию международных террористов 32-летний гражданин центральноазиатской республики, он арестован, сообщает ФСБ
2020-07-17T14:30
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ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, происшествия

ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске

14:30 17.07.2020 (обновлено: 15:50 17.07.2020)
10089
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с места спецоперации в Хабаровске, где предотвратила теракт.
На кадрах запечатлен момент задержания гражданина 1988 года рождения одной из центральноазиатских республик — оперативники вытащили боевика из-за руля легковой машины, стоявшей во дворе дома.
На видео попало содержимое его рюкзака.Также показано, как задержанный дает присягу главарям террористов.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске предотвратили теракт. Силовики изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Отмечается, что преступник намеревался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы участвовать в деятельности террористических группировок.
Возбуждено уголовное дело, по ч.1. ст. 30 и ч. Ст.205 УК России. Преступник арестован.
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Ближний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Скорее сейчас поднимут статистику по заболеваемости ковид, далее введут карантинные меры. Делается все, чтобы народ не выходил на улицы.
17 июля, 15:35
Лариса Ильина
46000027
Следует ожидать проведения в Хабаровском крае какой-нибудь массовой патриотической акции, парадов, военных учений или крупных спортивных мероприятий
17 июля, 15:00
Debr `
21411040
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