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ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Силовики предотвратили теракт в Хабаровске, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, говорится... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:57
россия
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
происшествия
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Мигранты из Средней Азии - это просто бесценный ресурс для российских властей. И безропотные рабочие руки, и демографию подтягивают, и преступность на них можно списывать, и успешную борьбу с терроризмом демонстрировать. А как удачно по времени, с протестами. совпало-то! Прямо, сказка, какая-то!
184
При постановочных задержаниях никакой угрозы теракта не существует.
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россия
ближний восток
хабаровск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

13:57 17.07.2020
71855
© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Хабаровске, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей", - указано в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.
"Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - добавляется в сообщении.
В настоящее время преступник арестован.
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
13 июля, 13:03
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
50153811820625
Обсудить 57
РоссияБлижний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Мигранты из Средней Азии - это просто бесценный ресурс для российских властей. И безропотные рабочие руки, и демографию подтягивают, и преступность на них можно списывать, и успешную борьбу с терроризмом демонстрировать. А как удачно по времени, с протестами. совпало-то! Прямо, сказка, какая-то!
17 июля, 14:11
ХФХаритон Фонсека
122901250
При постановочных задержаниях никакой угрозы теракта не существует.
17 июля, 14:14
ХФХаритон Фонсека
77501329
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