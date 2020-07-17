https://ria.ru/20200717/1574494184.html
Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что страна полностью вернется к нормальной жизни, приостановившейся из-за пандемии коронавируса, к... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:49
2020-07-17T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости, Мария Табак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
рассчитывает, что страна полностью вернется к нормальной жизни, приостановившейся из-за пандемии коронавируса
, к Рождеству.
"С 1 августа смогут возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, также смогут возобновить работу косметологи. Ночные клубы и детские игровые центры должны будут пока, к сожалению, остаться закрытыми", - сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
"Также будут разрешены свадебные приемы количеством до 30 человек, при условии соблюдения мер безопасности", - отметил премьер.
В начале августа будут объявлены новые рекомендации касательно работы в офисах. Сейчас главам компаний рекомендуется консультироваться с работниками и предлагать им вернуться в офисе только в том случае, если там обеспечены все меры безопасности.
В сентябре в полной мере возобновят работу школы, детские сады и колледжи. С октября будет разрешено проведение конференций и концертов в помещениях.
"Мы рассмотрим возможность более существенного возвращения к нормальной жизни с ноября, возможно, в срок к Рождеству", - сказал Джонсон.
Он также сообщил о смягчении рекомендации касательно пользования общественным транспортом: теперь транспортом может пользоваться любой желающий, но об альтернативных видах транспорта тоже забывать не стоит.
Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 45 тысяч, количество выявленных заболевших - 292 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.