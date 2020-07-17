Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574494184.html
Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что страна полностью вернется к нормальной жизни, приостановившейся из-за пандемии коронавируса, к... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1400x0_80_0_0_00c329a3fdf1570c3384058975983d5e.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1400x0_80_0_0_00c329a3fdf1570c3384058975983d5e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_aebe84ee5dc2e285b8332db034e7cab0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_30:0:2077:2047_1400x0_80_0_0_795605bbc6505e054c395b81100a1e82.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству

13:49 17.07.2020
479
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что страна полностью вернется к нормальной жизни, приостановившейся из-за пандемии коронавируса, к Рождеству.
"С 1 августа смогут возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, также смогут возобновить работу косметологи. Ночные клубы и детские игровые центры должны будут пока, к сожалению, остаться закрытыми", - сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
"Также будут разрешены свадебные приемы количеством до 30 человек, при условии соблюдения мер безопасности", - отметил премьер.
В начале августа будут объявлены новые рекомендации касательно работы в офисах. Сейчас главам компаний рекомендуется консультироваться с работниками и предлагать им вернуться в офисе только в том случае, если там обеспечены все меры безопасности.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
В сентябре в полной мере возобновят работу школы, детские сады и колледжи. С октября будет разрешено проведение конференций и концертов в помещениях.
"Мы рассмотрим возможность более существенного возвращения к нормальной жизни с ноября, возможно, в срок к Рождеству", - сказал Джонсон.
Он также сообщил о смягчении рекомендации касательно пользования общественным транспортом: теперь транспортом может пользоваться любой желающий, но об альтернативных видах транспорта тоже забывать не стоит.
Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 45 тысяч, количество выявленных заболевших - 292 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
480002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Москва
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
В лаборатории
Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
Машина скорой помощи
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Власти Британии получат полномочия вводить местный карантин по COVID-19
Инна Святенко
В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
Лесные пожары
СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Более 20 миллионов упаковок лекарств поступило в оборот с 1 июля
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
МИД Германии отказался предъявить данные о кибератаке на бундестаг
Собор Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии
Инна Святенко
В СФ предложили распространить поддержку на все организации туризма
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Фельдшер скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния