Власти Британии выделили службе здравоохранения дополнительные средства

Ранее специалисты Академии медицинских наук Великобритании предупредили правительство, что если не начать готовиться ко второй волне сейчас, в результате ее могут скончаться около 120 тысяч человек.

"Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее", - сказал Джонсон, подчеркнув, что страна активно готовится к возможной второй волне, но по мере улучшения статистики продолжит избавляться от ограничений, введенных в связи с пандемией.