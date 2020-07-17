Власти Британии выделили службе здравоохранения дополнительные средства

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании выделяет дополнительные 3 миллиарда фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения в рамках ее подготовки к возможной второй волне коронавируса, объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Мы предоставляем дополнительное финансирование в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов на NHS в Англии, с тем, чтобы она могла использовать больничное пространство в частном секторе, а также временные больницы. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также получат дополнительное финансирование", - сказал Джонсон на пресс-конференции.
Ранее специалисты Академии медицинских наук Великобритании предупредили правительство, что если не начать готовиться ко второй волне сейчас, в результате ее могут скончаться около 120 тысяч человек.
"Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее", - сказал Джонсон, подчеркнув, что страна активно готовится к возможной второй волне, но по мере улучшения статистики продолжит избавляться от ограничений, введенных в связи с пандемией.
Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 45 тысяч, количество выявленных заболевших - 292 тысячи.
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