Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574493519.html
Власти Британии выделили службе здравоохранения дополнительные средства
Правительство Великобритании выделяет дополнительные 3 миллиарда фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения в рамках ее подготовки к возможной второй РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
северная ирландия
борис джонсон
здоровье - общество
уэльс
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
северная ирландия
уэльс
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_928020e70c9866eb0c22991cb2eda4dd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_887:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_3bddce7436015abef32732c33e820125.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, северная ирландия, борис джонсон, здоровье - общество, уэльс, великобритания, в мире

Власти Британии выделили службе здравоохранения дополнительные средства

13:38 17.07.2020
50
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании выделяет дополнительные 3 миллиарда фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения в рамках ее подготовки к возможной второй волне коронавируса, объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Мы предоставляем дополнительное финансирование в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов на NHS в Англии, с тем, чтобы она могла использовать больничное пространство в частном секторе, а также временные больницы. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также получат дополнительное финансирование", - сказал Джонсон на пресс-конференции.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Ранее специалисты Академии медицинских наук Великобритании предупредили правительство, что если не начать готовиться ко второй волне сейчас, в результате ее могут скончаться около 120 тысяч человек.
"Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее", - сказал Джонсон, подчеркнув, что страна активно готовится к возможной второй волне, но по мере улучшения статистики продолжит избавляться от ограничений, введенных в связи с пандемией.
Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 45 тысяч, количество выявленных заболевших - 292 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСеверная ИрландияБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоУэльсВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Власти Британии получат полномочия вводить местный карантин по COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии за сутки выявили 687 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага
Валерий Cысоев: КГБ помог спасти Олимпиаду-80 от скандала на весь мир
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил отношения России и Великобритании
Барселона
В Барселоне рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости
В лаборатории
В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
Токио
Власти Японии не считают нужным возобновлять режим ЧС по коронавирусу
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Британии превысило 45 тысяч
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния