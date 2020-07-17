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Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2015-2020 годах
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:21
россия
владимир путин
справки
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, справки

Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2015-2020 годах

13:21 17.07.2020
14
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
Министерство обороны РФ возобновило практику внезапных проверок российской армии в 2013 году. В начале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что практика проведения внезапных проверок российских Вооруженных сил должна быть продолжена, она себя хорошо зарекомендовала и позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.

2020

17 июля президент РФ объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов. В ходе нее предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тысяч 755 человек, 26 тысяч 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
С 25 по 28 марта в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ проходила внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

2019

С 24 по 28 июня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ проходила внезапная проверка боевой готовности войск и сил Центрального военного округа, части войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельных соединений Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Проверяемые войска приняли участие в более чем 50 учениях различного масштаба, контрольные мероприятия проходили на более 35 полигонах, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, Юга России, в Республике Бурятия и акватории Каспийского моря. Всего к проверке привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 500 летательных аппаратов, 35 кораблей и судов обеспечения. Она была направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и определение степени подготовленности войск и сил к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

2018

20 августа началась внезапная проверка боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. В мероприятии, продлившемся до 25 августа, приняли участие более 262 тысяч военнослужащих, а также около 900 танков, более 300 кораблей и судов, более тысячи летательных аппаратов и свыше 31 тысячи единиц вооружения и военной техники.

2017

7 февраля по решению верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ проводилась внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) России. В ходе нее особое внимание уделялось состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Всего к проверке привлекались около 45 тысяч военных и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.

2016

С 25 по 31 августа в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ проводилась внезапная проверка боеготовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск. На боевое дежурство в акватории Каспийского моря выходили до 10 кораблей и судов Каспийской флотилии. На Черноморском флоте для выполнения задач по вводным внезапной проверки в море вышли свыше 15 боевых кораблей.
С 14 по 22 июня прошла внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности ряда органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и военной техники военных округов. Впервые в ней были задействованы все четыре военных округа одновременно. Проверка проводилась по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина.
С 22 по 25 марта проводилась стратегическая командно-штабная тренировка (СКШТ) по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации. В рамках нее по решению верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ осуществлялась внезапная проверка боевой готовности Воздушно-десантных войск (ВДВ), к которой привлекались около 30 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 3,8 тысячи единиц вооружения и военной техники и более 100 летательных аппаратов.
С 8 по 12 февраля в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России проводилась внезапная проверка боеготовности войск и сил Южного военного округа (ЮВО), отдельных соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации. В мероприятиях проверки боеготовности приняли участие до 8,5 тысячи военнослужащих, было задействовано до 900 единиц военной техники, около 50 боевых кораблей, а также до 200 самолетов и вертолетов. Участвующие войска и силы были переброшены на расстояние до 3 тысяч километров и выведены на 18 полигонов.

2015

29 октября Минобороны РФ начало внезапную проверку на Черноморском флоте, в рамках которой военные самолеты нанесли ракетно-бомбовые удары по мишеням на берегу. В ходе проверки противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и противолодочные вертолеты Ка-27 отработали задачи по поиску подлодки условного противника с использованием опускаемых гидроакустических станций. В мероприятиях боевой подготовки было задействовано 15 самолетов и вертолетов, которые в течение светового дня выполнят более 20 вылетов.
7-12 сентября по приказу верховного главнокомандующего была проведена внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО). В полную боеготовность были приведены силы ЦВО и часть авиации других военных округов, Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. К внезапной проверке боеготовности было привлечено около 95 тысяч военных, более 7 тысяч единиц вооружения и военной техники и порядка 170 самолетов. Особое внимание было уделено готовности авиационных соединений и частей к выполнению задач, а также возможностей Воздушно-десантных войск по переброске на большие расстояния и готовности к десантированию на незнакомой местности. Для переброски войск в назначенные районы были задействованы самолеты военно-транспортной авиации, воинские железнодорожные эшелоны.
Мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерные, РХБ защиты, разведывательные, связи, материально-технического обеспечения со штатным вооружением и военной техников совершили марши авиационным, железнодорожным транспортом и в составе колонн на расстояния от 200 до 2,5 тысяч километров на полигоны в Оренбургской, Челябинской, Астраханской областей и Алтайского края.
25 мая по решению верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности группировки авиации и войск противовоздушной обороны ЦВО. К проверке привлекались около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано до 250 самолетов и вертолетов, около 700 единиц различного вооружения и военной техники.
С 16 по 21 марта в соответствии с указаниями президента России – верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ проводилась внезапная проверка боеготовности Северного флота, отдельных соединений Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. К ней привлекли 38 тысяч военнослужащих, 3360 единиц вооружения и военной техники, 41 боевой корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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