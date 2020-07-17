Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2015-2020 годах

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Мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерные, РХБ защиты, разведывательные, связи, материально-технического обеспечения со штатным вооружением и военной техников совершили марши авиационным, железнодорожным транспортом и в составе колонн на расстояния от 200 до 2,5 тысяч километров на полигоны в Оренбургской, Челябинской, Астраханской областей и Алтайского края.