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В России объявили внезапную проверку войск
Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:33
россия
вооруженные силы рф
южный военный округ
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
безопасность
в мире
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Ну всё, держитесь недруги!!!
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одним парашютно-десантным полком, за пару часов, любую страну завоюем
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574067358_280:0:2289:1130_1400x0_80_0_0_c8f2d7adb2d5d75843556dde63947f02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, южный военный округ, воздушно-десантные войска россии, владимир путин, безопасность, в мире

В России объявили внезапную проверку войск

10:36 17.07.2020 (обновлено: 12:33 17.07.2020)
13703
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны.
Планируется оценить их способность обеспечить безопасность на юго-западе страны и уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре.
Для этого привлекли более 149 тысяч человек и свыше 26,8 тысячи единиц техники, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.
"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", — уточнил он.
Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
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Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
6536611709771
Обсудить 15
РоссияВооруженные силы РФЮжный военный округВоздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну всё, держитесь недруги!!!
17 июля, 10:44
Арсений Новиков
389010031
одним парашютно-десантным полком, за пару часов, любую страну завоюем
17 июля, 11:21
alex4410qwert
12510014
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