В России объявили внезапную проверку войск

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны.
Планируется оценить их способность обеспечить безопасность на юго-западе страны и уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре.
Для этого привлекли более 149 тысяч человек и свыше 26,8 тысячи единиц техники, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.
"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", — уточнил он.
Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
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