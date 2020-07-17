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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574491151.html
В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
Число жертв COVID-19 в Казахстане выросло с 396 до 464, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
воз
казахстан
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казахстан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, воз, казахстан

В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464

13:01 17.07.2020
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Блокпост в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Казахстане выросло с 396 до 464, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Во вторник Цой сообщал, что число умерших от коронавируса в Казахстане составляет 396.
"В Казахстане зарегистрировано 66 895 заболевших COVID-19, из них получают лечение 26 175, выписанных – 40 256, умерших - 464", - сказал Цой в ходе заявления для прессы.
Он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1,7-1,8 тысячи человек в сутки.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил правительству определиться со статистикой заболеваемости, в том числе в связи с пневмонией. По его словам, все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. По данным Минздрава, за первое полугодие в Казахстане зафиксировано 98,5 тысячи случаев заболевания пневмонией в сравнении с 64 тысячами случаев за аналогичный период 2019 года. Кроме того, более 56 тысяч случаев пневмонии было зафиксировано только с 1 по 8 июля. Казахстан с 1 августа объединит статистику с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса и данными по заболеваемости пневмонией со схожими с COVID-19 симптомами.
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12:36Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевВОЗКазахстан
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