В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464

НУР-СУЛТАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Казахстане выросло с 396 до 464, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Во вторник Цой сообщал, что число умерших от коронавируса в Казахстане составляет 396.
"В Казахстане зарегистрировано 66 895 заболевших COVID-19, из них получают лечение 26 175, выписанных – 40 256, умерших - 464", - сказал Цой в ходе заявления для прессы.
Он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1,7-1,8 тысячи человек в сутки.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил правительству определиться со статистикой заболеваемости, в том числе в связи с пневмонией. По его словам, все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. По данным Минздрава, за первое полугодие в Казахстане зафиксировано 98,5 тысячи случаев заболевания пневмонией в сравнении с 64 тысячами случаев за аналогичный период 2019 года. Кроме того, более 56 тысяч случаев пневмонии было зафиксировано только с 1 по 8 июля. Казахстан с 1 августа объединит статистику с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса и данными по заболеваемости пневмонией со схожими с COVID-19 симптомами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.