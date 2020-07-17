В Орловской области завели дела из-за расстрела нацистами мирных жителей

Место захоронения мирных граждан, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области

Место захоронения мирных граждан, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены в Два уголовных дела возбуждены в Орловской области по фактам расстрела нацистами и их пособниками мирного населения в Великую Отечественную войну, сообщается на сайте СК РФ.

"В настоящее время в производстве следственного управления СК России по Орловской области находятся два уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Так, на территории населенного пункта Третье Нижнее найдено место захоронения мирных граждан, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области немецко-фашистскими захватчиками. Отмечается, что при раскопках обнаружены четыре человеческих скелета, костные останки которых имеют повреждения от выстрелов из огнестрельного оружия.

Кроме того, на территории Шаблыкинского района установлено место захоронения 14 жертв, расстрелянных 20 мая 1942 года в период оккупации деревни Погорельцево немецко-фашистскими захватчиками.

"Злодеяния оккупантов установлены после обнаружения костных останков неизвестных лиц и подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей, архивными документами", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательственной базы, проверяются сведения о причастности к одному из совершенных преступлений финских солдат, которые наравне с немецкими солдатами проявляли жестокость по отношению к мирному населению.