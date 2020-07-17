https://ria.ru/20200717/1574490420.html
Россия выражала сожаление, что Киев не выполняет Минские соглашения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на разных уровнях выражала обеспокоенность и сожаление, что Киев не выполняет минские... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:51
2020-07-17T12:51
"нормандский" саммит в париже
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
дмитрий песков
париж
киев
в мире
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донбасс
париж
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:99:2950:1758_1400x0_80_0_0_1018dceeef28c2621113c0600d09df7e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, дмитрий песков, париж, киев, в мире