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Россия выражала сожаление, что Киев не выполняет Минские соглашения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на разных уровнях выражала обеспокоенность и сожаление, что Киев не выполняет минские... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:51
"нормандский" саммит в париже
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
дмитрий песков
париж
киев
в мире
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"нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, дмитрий песков, париж, киев, в мире

Россия выражала сожаление, что Киев не выполняет Минские соглашения

12:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на разных уровнях выражала обеспокоенность и сожаление, что Киев не выполняет минские соглашения, это не приближает к развязке в Донбассе.
"Вы знаете, что на самых различных уровнях мы уже выражали нашу а) обеспокоенность и б) сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия минских соглашений", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в плане придания импульса выполнению соглашений лидеры "нормандской четверки" собирались в Париже и были парижские договоренности, принятые по итогам встречи.
"Ни то, ни другое не выполняется. И, конечно, это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины", - добавил Песков.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассДмитрий ПесковПарижКиевВ мире
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