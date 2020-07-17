Россия выражала сожаление, что Киев не выполняет Минские соглашения

"Вы знаете, что на самых различных уровнях мы уже выражали нашу а) обеспокоенность и б) сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия минских соглашений", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в плане придания импульса выполнению соглашений лидеры "нормандской четверки" собирались в Париже и были парижские договоренности, принятые по итогам встречи.

"Ни то, ни другое не выполняется. И, конечно, это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины", - добавил Песков.