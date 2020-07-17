Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений

"Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений. А это значит, что стало возможным возобновление работы предприятий торговли и услуг, непродовольственных рынков, торговых центров, кинотеатров, гостиниц и турбизнеса, кафе и ресторанов (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на 1,5-2 метра), бассейнов и тренажерных залов, мест отдыха населения. Образовательных учреждений и органов ЗАГС", - написал Темрезов в Instagram.