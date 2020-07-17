Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений

ПЯТИГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Карачаево-Черкесия переходит на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в регионе возобновят работу торговые центры, кинотеатры, гостиницы, кафе, тренажерные залы, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
"Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений. А это значит, что стало возможным возобновление работы предприятий торговли и услуг, непродовольственных рынков, торговых центров, кинотеатров, гостиниц и турбизнеса, кафе и ресторанов (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на 1,5-2 метра), бассейнов и тренажерных залов, мест отдыха населения. Образовательных учреждений и органов ЗАГС", - написал Темрезов в Instagram.
По его словам, по-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения. "Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - добавил глава КЧР.
Темрезов сообщил, что в регионе снижается количество инфицированных, а число выписанных из госпиталей в сутки намного превышает число госпитализированных. "На пике эпидемии мы открывали новые госпитали, а теперь готовим к открытию первый в республике реабилитационный центр для восстановления здоровья переболевших коронавирусной инфекцией", - сообщил он.
Кроме этого, по данным министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, с 17 июля в мечетях будут проводиться пятничные молитвы. "Духовное управление мусульман КЧР официально объявляет о снятии ограничений работы мечетей на территории всей республики. С сегодняшнего дня в мечетях будут проводиться пятничные молитвы. Однако необходимо соблюдать правила безопасности, а именно строгое соблюдение дистанции между молящимися, строгое ношение маски во время посещения мечети", - отмечается в сообщении министерства в Instagram.
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