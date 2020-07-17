Песков: Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого, без их знания нельзя с уверенностью смотреть в будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле пересмотр итогов исторического прошлого - это то, против чего мы все выступаем. У нас великое прошлое, где было много хорошего, но было и плохое. Нельзя забывать ни то, ни другое. Но, не зная своего прошлого, нельзя уверенно смотреть в будущее, - это тоже известная истина. В остальном, наверное, я рекомендую вам обращаться к следственным органам", - сказал он, отвечая на вопрос, вписываются ли процессы расследования обстоятельств гибели цесаревича Николая II в государственную парадигму пересмотра итогов исторического прошлого или это направлено на установку исторической правды.
"Суть не меняется - большевики расстреляли царскую семью. По поводу деталей, рекомендую к следственным органом обращаться. Мы с вами жили в стране, где была одна коммунистическая партия, которая таким образом защищала свое наследие. Но это мы уже вторгаемся в такую историко-философскую область. Давайте только исходить из голой констатации факта. Расстрел имел место быть - имел. Расстреляли не только царя, но и семью, включая детей, вряд ли с этим можно спорить", - добавил Песков.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение - цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.