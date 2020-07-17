Песков: Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого

"На самом деле пересмотр итогов исторического прошлого - это то, против чего мы все выступаем. У нас великое прошлое, где было много хорошего, но было и плохое. Нельзя забывать ни то, ни другое. Но, не зная своего прошлого, нельзя уверенно смотреть в будущее, - это тоже известная истина. В остальном, наверное, я рекомендую вам обращаться к следственным органам", - сказал он, отвечая на вопрос, вписываются ли процессы расследования обстоятельств гибели цесаревича Николая II в государственную парадигму пересмотра итогов исторического прошлого или это направлено на установку исторической правды.