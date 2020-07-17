Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200717/1574490265.html
В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи
В Российском императорском доме не будут принимать решение о подлинности останков Николая II и его семьи до того, как это сделает Русская православная церковь,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:50
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александра федоровна
николай ii
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480604_0:91:3048:1806_1400x0_80_0_0_90c657863f64888f2934a09d498e4576.jpg
https://ria.ru/20200717/1574472360.html
https://ria.ru/20200717/1574472062.html
https://ria.ru/20200717/1574471889.html
https://radiosputnik.ria.ru/20180730/1525307676.html
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480604_0:91:3048:1806_1400x0_80_0_0_90c657863f64888f2934a09d498e4576.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480604_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_8b1a52ca4987f94213d7dface5e2749f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480604_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_4ee2406bedcb3ef662d5c5ba59266346.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, александра федоровна, николай ii, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, санкт-петербург, общество

В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи

12:50 17.07.2020
266
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Верующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости, Артем Буденный. В Российском императорском доме не будут принимать решение о подлинности останков Николая II и его семьи до того, как это сделает Русская православная церковь, заявил в пятницу РИА Новости директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.
Ранее следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии. Также в СК опровергли версию о том, что тела уничтожили с помощью серной кислоты.
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома
01:05Религия и мировоззрение
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
"Позиция Императорского дома неизменна: глава династии великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович солидарны с позицией Русской православной церкви. Без церкви этот вопрос решить нельзя. Пока церковь не скажет свое окончательное слово в отношении останков, принимать самостоятельные решения в отношении останков они (Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович – ред.) не будут, потому что это касается миллионов верующих соотечественников, которые почитают царскую семью в лике святых. Останки – это не просто кости, а мощи, которым воздается соответствующе почитание", - сказал РИА Новости Закатов.
При этом, по его словам, Российский императорский дом относится с уважением ко всем позициям: и к тем, кто утверждает о подлинности (останков – ред.), и к тем, кто в этом сомневается.
"Не нужно, чтобы этот вопрос раскалывал общество. Ведется дискуссия. Давайте подождем, что скажут ученые, следственные органы и, в конце концов, что скажет Русская православная церковь. Тогда со спокойной душой мы примем это решение, каким бы оно ни было", - подчеркнул Закатов.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
00:54Религия и мировоззрение
СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи
Говоря о новых данных СК о подлинности останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, Закатов уточнил, что Императорский дом "уже давно знает позицию СК".
"Была новая информация о том, что проведены следственные эксперименты, нужно ознакомиться с документами, потому что правовые вопросы не терпят искажений", - подытожил представитель Российского императорского дома.
Николай Романов и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Убийство произошло в доме Ипатева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
Место обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма
00:46Религия и мировоззрение
В Русской церкви вспоминают Николая Романова и его семью
В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). Останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга в 1998 году. Однако Русская православная церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
Фотография императора Николая II в окне вагона императорского поезда (май 1916 года) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
30 июля 2018, 09:00Сказано в эфире
Кто Вы, Николай II? Биограф о причинах отречения и характере императораПоследнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Выбор Николая.
250005
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександра ФедоровнаНиколай IIСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия выступает против пересмотра итогов исторического прошлого
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия выражала сожаление, что Киев не выполняет Минские соглашения
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал не испытывать стационары на прочность в условиях COVID-19
Место захоронения мирных граждан, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области
В Орловской области завели дела из-за расстрела нацистами мирных жителей
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили выводы экспертиз по останкам детей Николая II
В лаборатории
Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19
Митинг в Хабаровске
В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
Участники акции Бессмертный полк в Москве
В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Лента новостейМолния