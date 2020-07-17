В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости, Артем Буденный. В Российском императорском доме не будут принимать решение о подлинности останков Николая II и его семьи до того, как это сделает Русская православная церковь, заявил в пятницу РИА Новости директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

Ранее следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии. Также в СК опровергли версию о том, что тела уничтожили с помощью серной кислоты.

"Позиция Императорского дома неизменна: глава династии великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович солидарны с позицией Русской православной церкви. Без церкви этот вопрос решить нельзя. Пока церковь не скажет свое окончательное слово в отношении останков, принимать самостоятельные решения в отношении останков они (Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович – ред.) не будут, потому что это касается миллионов верующих соотечественников, которые почитают царскую семью в лике святых. Останки – это не просто кости, а мощи, которым воздается соответствующе почитание", - сказал РИА Новости Закатов.

При этом, по его словам, Российский императорский дом относится с уважением ко всем позициям: и к тем, кто утверждает о подлинности (останков – ред.), и к тем, кто в этом сомневается.

"Не нужно, чтобы этот вопрос раскалывал общество. Ведется дискуссия. Давайте подождем, что скажут ученые, следственные органы и, в конце концов, что скажет Русская православная церковь. Тогда со спокойной душой мы примем это решение, каким бы оно ни было", - подчеркнул Закатов.

Говоря о новых данных СК о подлинности останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, Закатов уточнил, что Императорский дом "уже давно знает позицию СК".

"Была новая информация о том, что проведены следственные эксперименты, нужно ознакомиться с документами, потому что правовые вопросы не терпят искажений", - подытожил представитель Российского императорского дома.

Николай Романов и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Убийство произошло в доме Ипатева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.

В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). Останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга в 1998 году. Однако Русская православная церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).