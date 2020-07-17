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Распространение нового коронавируса
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Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Российские предприниматели, как компании-гиганты, так и малый бизнес, повели себя по-русски в кризис из-за коронавируса, оказывая людям разного рода помощь,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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экономика
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РИА Новости
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Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19

12:27 17.07.2020
375
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские предприниматели, как компании-гиганты, так и малый бизнес, повели себя по-русски в кризис из-за коронавируса, оказывая людям разного рода помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, очень многие богатые люди, подавляющее большинство богатых людей втихую тратят очень много личных средств на самые разнообразные виды благотворительности и помогают во многом государству. И наш российский бизнес - от гигантов до малого бизнеса - они, наверное, повели себя по-русски в этом кризисе, это действительно так", - сказал Песков в интервью "Авторадио" для проекта "Личные связи".
Самоотверженные
© РИА Новости / Владимир Песня

Студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, волонтер-медик Татьяна Попова.

Студентка Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, волонтер-медик, Татьяна Попова
1 из 46

Студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, волонтер-медик Татьяна Попова.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уборщица ГБУ "Жилищник" Мещанского района Москвы Муратали-кызы Бурулай.

Муратали кызы Бурулай - уборщица ГБУ Жилищник района Мещанский
2 из 46

Уборщица ГБУ "Жилищник" Мещанского района Москвы Муратали-кызы Бурулай.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Песня

Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева.

Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева
3 из 46

Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ Глафира Прохорова.

Глафира Прохорова - Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ
4 из 46

Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ Глафира Прохорова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александр Лунин.

Александр Лунин - инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ Мосэкомониторинг
5 из 46

Инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александр Лунин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько.

Чоломбитько Юлия - дежурная по станции Маяковская Московского метрополитена
6 из 46

Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена

Машинист электропоезда московской подземки Петров Николай.

Петров Николай - машинист электропоезда Московского метрополитена
7 из 46

Машинист электропоезда московской подземки Петров Николай.

© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Инженер-лаборант второй категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александра Соловьева.

Александра Соловьева - инженер-лаборант 2 категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ Мосэкомониторинг
8 из 46

Инженер-лаборант второй категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александра Соловьева.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дорожный рабочий Виталий Трефилов.

Дорожный рабочий Виталий Трефилов
9 из 46

Дорожный рабочий Виталий Трефилов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Директор гипермаркета "Лента" Александр Амелин.

Александр Амелин - директор гипермаркета Лента
10 из 46

Директор гипермаркета "Лента" Александр Амелин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгений Биятов

Главный специалист Службы 112 Мария Карпухина.

Мария Карпухина - главный специалист Служба 112
11 из 46

Главный специалист Службы 112 Мария Карпухина.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дежурная по станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена Ольга Пирназарова.

Пирназарова Ольга - дежурная по станции Белорусская Замоскворецкой линии Московского метрополитена
12 из 46

Дежурная по станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена Ольга Пирназарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Песня

Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Рябов.

Евгений Рябов, Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
13 из 46

Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Рябов.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Врач-хирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Навзади.

Сергей Навзади, врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
14 из 46

Врач-хирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Навзади.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уборщица станции "Маяковская" Московского метрополитена Светлана Козиолова.

Козиолова Светлана - уборщик, станция Маяковская Московского метрополитена
15 из 46

Уборщица станции "Маяковская" Московского метрополитена Светлана Козиолова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Борисовская" ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Роман Пасевин.

Пасевин Роман - спасатель 1 класса ПСС Борисовская ГКУ МГППС (поисково-спасательная станция Борисовская ГКУ Московская городская поисково спасательная служба на водных объектах
16 из 46

Спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Борисовская" ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Роман Пасевин.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатывают анкеты прибывших из-за границы, Александр Коршунов.

Александр Коршунов, старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатываются анкеты граждан прибывших из-за границы
17 из 46

Старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатывают анкеты прибывших из-за границы, Александр Коршунов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Курьер, доставляющий заказы "Яндекс.Еды", Станислав Алексеев.

Курьер, доставляющий заказы Яндекс.Еды Станислав Алексеев
18 из 46

Курьер, доставляющий заказы "Яндекс.Еды", Станислав Алексеев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.

Валерий Мельников - cпециальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня
19 из 46

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Илья Питалев

Руководитель химического отделения лаборатории компании "ЭРМАНН" Екатерина Демина.

Екатерина Демина - руководитель химического отделения лаборатории компании ЭРМАНН
20 из 46

Руководитель химического отделения лаборатории компании "ЭРМАНН" Екатерина Демина.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Водитель, выполняющий заказы сервиса "Яндекс.Такси", Александр Шишкин.

Александр Шишкин - водитель, выполняющий заказы сервиса Яндекс.Такси
21 из 46

Водитель, выполняющий заказы сервиса "Яндекс.Такси", Александр Шишкин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Оператор комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ Максим Митрофанов.

Максим Митрофанов - оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского НПЗ
22 из 46

Оператор комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ Максим Митрофанов.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 207 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александр Голубых.

Александр Голубых - Заместитель начальника ПСО 207 ГКУ ПСЦ (пожарно-спасательный отряд 207 государственного казенного учреждения пожарно-спасательный центр)
23 из 46

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 207 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александр Голубых.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Водитель ГБУ "Автомобильные дороги" Павел Коворяшкин.

Коворяшкин Павел - Водитель ГБУ Автомобильные дороги
24 из 46

Водитель ГБУ "Автомобильные дороги" Павел Коворяшкин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Илья Питалев

Водитель автобуса филиала Южный ГУП "Мосгортранс" Матвей Кирьянов.

Кирьянов Матвей - водитель автобуса филиала Южный ГУП Мосгортранс
25 из 46

Водитель автобуса филиала Южный ГУП "Мосгортранс" Матвей Кирьянов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Сотрудники компании "ЭРМАНН": оператор линии розлива Виктор Рубцов, менеджер по программам качества Олег Струнский, менеджер по производству Зелимхан Хусайнов, оператор линии фасовки Магомед Кукурхоев.

Виктор Рубцов, оператор линии розлива компании ЭРМАНН; Олег Струнский, менеджер по программам качества компании ЭРМАНН; Зелимхан Хусайнов, менеджер по производству компании ЭРМАНН; Магомед Кукурхоев, оператор линии фасовки компании ЭРМАНН
26 из 46

Сотрудники компании "ЭРМАНН": оператор линии розлива Виктор Рубцов, менеджер по программам качества Олег Струнский, менеджер по производству Зелимхан Хусайнов, оператор линии фасовки Магомед Кукурхоев.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Корреспондент "Москвы 24" Анна Белоглазкина и оператор телеканала Александр Грицененко.

Корреспондент телеканала Москва 24 Анна Белоглазкина и оператор телеканала Москва 24 Александр Грицененко
27 из 46

Корреспондент "Москвы 24" Анна Белоглазкина и оператор телеканала Александр Грицененко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Илья Питалев

Водитель автоцистерны-молоковоза компании "ЭРМАНН" Илья Миронов.

Илья Миронов - водитель автоцистерны-молоковоза компании ЭРМАНН
28 из 46

Водитель автоцистерны-молоковоза компании "ЭРМАНН" Илья Миронов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Государственный инспектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода" Александр Кузьмин.

Александр Кузьмин - государственный испектор по охране ООПТ ГПБУ Мосприрода
29 из 46

Государственный инспектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода" Александр Кузьмин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Начальник отделения 115088 "Почты России" Марина Машкова.

Машкова Марина - начальник почтового отделения 115088 АО Почта России
30 из 46

Начальник отделения 115088 "Почты России" Марина Машкова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Илья Питалев

Сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Морозович и старший сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Василий Ванин.

Сержант полиции Алексей Морозович (слева), полицейский 5 роты батальона полка полиции по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по. г. Москве и старший сержант полиции Василий Ванин (справа), полицейский 5 роты батальона полка полиции по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по. г. Москве
31 из 46

Сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Морозович и старший сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Василий Ванин.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Оператор call-центра горячей линии помощи пожилым людям Светлана Косарева.

Косарева Светлана - оператор колл-центра горячей линии помощи пожилым гражданам
32 из 46

Оператор call-центра горячей линии помощи пожилым людям Светлана Косарева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Волонтер, помогающий покупать и доставлять продукты и медикаменты пожилым и маломобильным людям, находящимся на режиме самоизоляции, Дарья Курбатова.

Курбатова Дарья - волонтер, оказывающий помощь в покупке и доставке продуктов и медикаментов пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на режиме самоизоляции
33 из 46

Волонтер, помогающий покупать и доставлять продукты и медикаменты пожилым и маломобильным людям, находящимся на режиме самоизоляции, Дарья Курбатова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Владимир Песня

Начальник отдела оперативного выпуска РИА Новости Сергей Яковлев.

Начальник отдела оперативного выпуска РИА Новости Сергей Яковлев
34 из 46

Начальник отдела оперативного выпуска РИА Новости Сергей Яковлев.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Полицейский (кавалерист) Мария Селютина.

Селютина Мария - полицейский (кавалерист)
35 из 46

Полицейский (кавалерист) Мария Селютина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Слесарь механосборочных работ цеха 217 "Метровагонмаша" Алексей Кравченко.

Алексей Кравченко, слесарь механосборочных работ, цех 217, Метровагонмаш
36 из 46

Слесарь механосборочных работ цеха 217 "Метровагонмаша" Алексей Кравченко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Менеджер сектора касс торговой сети "Ашан" Юлия Костина.

Юлия Костина - менеджер сектора касс торговой сети АШАН
37 из 46

Менеджер сектора касс торговой сети "Ашан" Юлия Костина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Работник торгового зала торговой сети "Ашан" Альбина Кривицкая.

Альбина Кривицкая - работник торгового зала торговой сети АШАН
38 из 46

Работник торгового зала торговой сети "Ашан" Альбина Кривицкая.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Валерий Мельников

Фармацевт Зафар Мухаммадиев.

Зафар Мухаммадиев - фармацевт
39 из 46

Фармацевт Зафар Мухаммадиев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Заправщик АЗС сети "Газпромнефть" Роман Красов.

Красов Роман - заправщик АЗС сети Газпромнефть
40 из 46

Заправщик АЗС сети "Газпромнефть" Роман Красов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Ян Высоков.

Ян Высоков - инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
41 из 46

Инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Ян Высоков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Валерий Мельников

Члены пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы: пожарный первого класса Дмитрий Шляпин, пожарный третьего класса Сергей Петраченков, пожарный-водитель Анатолий Барбарошие, пожарный третьего класса Станислав Зима и пожарный первого класса Александр Лукин.

Дмитрий Шляпин, пожарный 1 класса пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы; Сергей Петраченков, пожарный 3 класса пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы; Анатолий Барбарошие, пожарный-водитель пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы; Станислав Зима, пожарный 3 класса пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы; Александр Лукин, пожарный 1 класса пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы
42 из 46

Члены пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы: пожарный первого класса Дмитрий Шляпин, пожарный третьего класса Сергей Петраченков, пожарный-водитель Анатолий Барбарошие, пожарный третьего класса Станислав Зима и пожарный первого класса Александр Лукин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Владимир Песня

Координатор отряда "Лиза Алерт", руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона Екатерина Гогина (Кошка).

Екатерина Гогина (Кошка), координатор отряда Лиза Алерт, руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона
43 из 46

Координатор отряда "Лиза Алерт", руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона Екатерина Гогина (Кошка).

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Валерий Мельников

Сотрудники ООО "Русская Бакалейная Компания": инженер-технолог Анастасия Вальтер, директор Алексей Дубовой, аппаратчик Дмитрий Ендовицкий, инженер-технолог Оксана Куликова.

Анастасия Вальтер, инженер-технолог ООО Русская Бакалейная Компания, Алексей Дубовой, директор ООО Русская Бакалейная Компания, Дмитрий Ендовицкий, аппаратчик ООО Русская Бакалейная Компания, Оксана Куликова, инженер-технолог ООО Русская Бакалейная Компания
44 из 46

Сотрудники ООО "Русская Бакалейная Компания": инженер-технолог Анастасия Вальтер, директор Алексей Дубовой, аппаратчик Дмитрий Ендовицкий, инженер-технолог Оксана Куликова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Владимир Песня

Кинолог отряда "Лиза Алерт" Юрий Храмов и кинолог "Мособлпожспаса" Александра Герасимова.

Юрий Храмов, кинолог, отряд Лиза Алерт, Александра Герасимова, кинолог Мособлпожспас
45 из 46

Кинолог отряда "Лиза Алерт" Юрий Храмов и кинолог "Мособлпожспаса" Александра Герасимова.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Повар кулинарии торговой сети "Ашан" Гаяне Айрапетян.

Гаяне Айрапетян - повар кулинарии торговой сети АШАН
46 из 46

Повар кулинарии торговой сети "Ашан" Гаяне Айрапетян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 46

Студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, волонтер-медик Татьяна Попова.

© РИА Новости / Владимир Песня
2 из 46

Уборщица ГБУ "Жилищник" Мещанского района Москвы Муратали-кызы Бурулай.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 46

Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева.

© РИА Новости / Владимир Песня
4 из 46

Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ Глафира Прохорова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
5 из 46

Инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александр Лунин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 46

Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
7 из 46

Машинист электропоезда московской подземки Петров Николай.

© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
8 из 46

Инженер-лаборант второй категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александра Соловьева.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 46

Дорожный рабочий Виталий Трефилов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
10 из 46

Директор гипермаркета "Лента" Александр Амелин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
11 из 46

Главный специалист Службы 112 Мария Карпухина.

© РИА Новости / Евгений Биятов
12 из 46

Дежурная по станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена Ольга Пирназарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
13 из 46

Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Рябов.

© РИА Новости / Владимир Песня
14 из 46

Врач-хирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Навзади.

© РИА Новости / Владимир Песня
15 из 46

Уборщица станции "Маяковская" Московского метрополитена Светлана Козиолова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
16 из 46

Спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Борисовская" ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Роман Пасевин.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
17 из 46

Старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатывают анкеты прибывших из-за границы, Александр Коршунов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
18 из 46

Курьер, доставляющий заказы "Яндекс.Еды", Станислав Алексеев.

© РИА Новости / Евгений Биятов
19 из 46

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.

© РИА Новости / Евгений Биятов
20 из 46

Руководитель химического отделения лаборатории компании "ЭРМАНН" Екатерина Демина.

© РИА Новости / Илья Питалев
21 из 46

Водитель, выполняющий заказы сервиса "Яндекс.Такси", Александр Шишкин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
22 из 46

Оператор комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ Максим Митрофанов.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
23 из 46

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 207 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александр Голубых.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
24 из 46

Водитель ГБУ "Автомобильные дороги" Павел Коворяшкин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
25 из 46

Водитель автобуса филиала Южный ГУП "Мосгортранс" Матвей Кирьянов.

© РИА Новости / Илья Питалев
26 из 46

Сотрудники компании "ЭРМАНН": оператор линии розлива Виктор Рубцов, менеджер по программам качества Олег Струнский, менеджер по производству Зелимхан Хусайнов, оператор линии фасовки Магомед Кукурхоев.

© РИА Новости / Илья Питалев
27 из 46

Корреспондент "Москвы 24" Анна Белоглазкина и оператор телеканала Александр Грицененко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
28 из 46

Водитель автоцистерны-молоковоза компании "ЭРМАНН" Илья Миронов.

© РИА Новости / Илья Питалев
29 из 46

Государственный инспектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода" Александр Кузьмин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
30 из 46

Начальник отделения 115088 "Почты России" Марина Машкова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
31 из 46

Сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Морозович и старший сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Василий Ванин.

© РИА Новости / Илья Питалев
32 из 46

Оператор call-центра горячей линии помощи пожилым людям Светлана Косарева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
33 из 46

Волонтер, помогающий покупать и доставлять продукты и медикаменты пожилым и маломобильным людям, находящимся на режиме самоизоляции, Дарья Курбатова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
34 из 46

Начальник отдела оперативного выпуска РИА Новости Сергей Яковлев.

© РИА Новости / Владимир Песня
35 из 46

Полицейский (кавалерист) Мария Селютина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
36 из 46

Слесарь механосборочных работ цеха 217 "Метровагонмаша" Алексей Кравченко.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
37 из 46

Менеджер сектора касс торговой сети "Ашан" Юлия Костина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
38 из 46

Работник торгового зала торговой сети "Ашан" Альбина Кривицкая.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
39 из 46

Фармацевт Зафар Мухаммадиев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
40 из 46

Заправщик АЗС сети "Газпромнефть" Роман Красов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
41 из 46

Инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Ян Высоков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
42 из 46

Члены пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы: пожарный первого класса Дмитрий Шляпин, пожарный третьего класса Сергей Петраченков, пожарный-водитель Анатолий Барбарошие, пожарный третьего класса Станислав Зима и пожарный первого класса Александр Лукин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
43 из 46

Координатор отряда "Лиза Алерт", руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона Екатерина Гогина (Кошка).

© РИА Новости / Владимир Песня
44 из 46

Сотрудники ООО "Русская Бакалейная Компания": инженер-технолог Анастасия Вальтер, директор Алексей Дубовой, аппаратчик Дмитрий Ендовицкий, инженер-технолог Оксана Куликова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
45 из 46

Кинолог отряда "Лиза Алерт" Юрий Храмов и кинолог "Мособлпожспаса" Александра Герасимова.

© РИА Новости / Владимир Песня
46 из 46

Повар кулинарии торговой сети "Ашан" Гаяне Айрапетян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пресс-секретарь президента привел примеры такой помощи, которую бизнес оказывал в том числе медикам.
"Пекарни, которые носили пиццы в больницы днем и ночью, - это же малый бизнес; наши крупные бизнесмены, которые один, два, три, четыре миллиарда выделяли, которые пригоняли самолеты со средствами индивидуальной защиты, когда их еще не хватало, - покупали по двойной-тройной цене, чтобы только перекупить эти халаты, очки, шапочки, еще что-то, чтобы их сюда привезти. Мы просто об этом не знаем", - отметил Песков.
Он упомянул и о жизни моногородов, где гигантские частные компании имеют свои предприятия. "Я сознательно не называю ни компании, ни их владельцев. Они организовывали тестирование, госпитализацию, экстренное снабжение больниц этими СИЗами и так далее", - добавил представитель Кремля.
"И таксисты отвозили врачей на ночь спать, и артисты для них пели, то есть все - ну вот это наша страна, это Россия. И слава богу - пока мы в такие "окаянные дни", когда мы можем так по-русски поступать, это говорит о том, что у нас светлое будущее", - заключил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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