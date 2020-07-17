Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские предприниматели, как компании-гиганты, так и малый бизнес, повели себя по-русски в кризис из-за Российские предприниматели, как компании-гиганты, так и малый бизнес, повели себя по-русски в кризис из-за коронавируса , оказывая людям разного рода помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Конечно, очень многие богатые люди, подавляющее большинство богатых людей втихую тратят очень много личных средств на самые разнообразные виды благотворительности и помогают во многом государству. И наш российский бизнес - от гигантов до малого бизнеса - они, наверное, повели себя по-русски в этом кризисе, это действительно так", - сказал Песков в интервью "Авторадио" для проекта "Личные связи".

Пресс-секретарь президента привел примеры такой помощи, которую бизнес оказывал в том числе медикам.

"Пекарни, которые носили пиццы в больницы днем и ночью, - это же малый бизнес; наши крупные бизнесмены, которые один, два, три, четыре миллиарда выделяли, которые пригоняли самолеты со средствами индивидуальной защиты, когда их еще не хватало, - покупали по двойной-тройной цене, чтобы только перекупить эти халаты, очки, шапочки, еще что-то, чтобы их сюда привезти. Мы просто об этом не знаем", - отметил Песков.

Он упомянул и о жизни моногородов, где гигантские частные компании имеют свои предприятия. "Я сознательно не называю ни компании, ни их владельцев. Они организовывали тестирование, госпитализацию, экстренное снабжение больниц этими СИЗами и так далее", - добавил представитель Кремля.

"И таксисты отвозили врачей на ночь спать, и артисты для них пели, то есть все - ну вот это наша страна, это Россия. И слава богу - пока мы в такие "окаянные дни", когда мы можем так по-русски поступать, это говорит о том, что у нас светлое будущее", - заключил Песков.