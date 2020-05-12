Самоотверженные

Пандемия коронавируса разделила человечество на тех, кто ради спасения вынужден оставаться дома, и тех, кто не прекращал ходить на работу и каждый день рискует. Работник молокозавода, курьер, доставщик еды, сотрудник ДПС, банковский служащий, волонтер, аптекарь, журналист, таксист, продавец в магазине, кассир, сотрудник АЗС… Люди, благодаря которым мир получает необходимые помощь и поддержку, — в фотоленте Ria.ru.