Минздрав Сахалина возглавил ученый из Приморья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Пост министра здравоохранения Сахалинской области занял проректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Владимир Кузнецов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Решением губернатора Валерия Лимаренко руководителем министерства здравоохранения Сахалинской области назначен Владимир Кузнецов. Новый глава ведомства прибыл на остров из Владивостока. До настоящего времени Владимир Кузнецов являлся проректором, заведующим кафедрой Тихоокеанского государственного медицинского университета", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в трудовой биографии нового министра, который приступает к работе в регионе с 20 июля, есть опыт руководства медучреждениями Приморского края, в том числе департаментом здравоохранения.
"В Сахалинской области Владимиру Кузнецову предстоит продолжение начатого курса по модернизации медицинских учреждений, развитию международного сотрудничества в сфере здравоохранения, решению вопросов доступности оказания медпомощи", - отмечается в пресс-релизе.
Кузнецов сменил на посту главы минздрава москвича Владимира Ющука, который назначен губернатором одним из шести заместителей председателя правительства Сахалинской области.