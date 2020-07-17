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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: КЧР переходит к третьему этапу снятия ограничений
Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:12
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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рашид темрезов

Темрезов: КЧР переходит к третьему этапу снятия ограничений

12:12 17.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 17 июл - РИА Новости. Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, в КЧР наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, что позволяет перейти к третьему этапу снятия ограничений.
Возобновят работу предприятий торговли непродовольственных рынков, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, кафе и рестораны, бассейны и тренажёрные залы, места отдыха населения, образовательные учреждения и органы загса.
"По-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - написал Темрезов.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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Он также напомнил, что на возобновивших работу предприятиях и организациях должны неукоснительно соблюдаться все меры, предписанные Роспотребнадзором, для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
"Несмотря на достигнутые показатели и улучшение ситуации в республике в целом, риск заражения сохраняется. Призываю всех проявлять бдительность и продолжать соблюдать все меры предосторожности", - отметил глава республики.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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