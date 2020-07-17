Темрезов: КЧР переходит к третьему этапу снятия ограничений

ЧЕРКЕССК, 17 июл - РИА Новости. Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил в социальных сетях глава республики Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов

По его словам, в КЧР наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, что позволяет перейти к третьему этапу снятия ограничений.

Возобновят работу предприятий торговли непродовольственных рынков, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, кафе и рестораны, бассейны и тренажёрные залы, места отдыха населения, образовательные учреждения и органы загса.

"По-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - написал Темрезов.

Он также напомнил, что на возобновивших работу предприятиях и организациях должны неукоснительно соблюдаться все меры, предписанные Роспотребнадзором, для недопущения распространения коронавирусной инфекции.