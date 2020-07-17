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Ученый оценил возможные последствия разлива топлива на Байкале
Нефтяная пленка при разливе 100 литров топлива, как это произошло на Байкале, может покрыть акваторию площадью более 30 тысяч квадратных метров и вызвать... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:06
байкал
российская академия наук
происшествия
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байкал
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Кадры с места аварии судна на Байкале
Более 100 литров топлива могло вылиться в Байкал с накренившегося судна, сообщает прокуратура
2020-07-17T12:06
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байкал, российская академия наук, происшествия

Ученый оценил возможные последствия разлива топлива на Байкале

12:06 17.07.2020
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нефтяная пленка при разливе 100 литров топлива, как это произошло на Байкале, может покрыть акваторию площадью более 30 тысяч квадратных метров и вызвать превышение ПДК в тысячи раз, сказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.
Ранее надзорное ведомство проинформировало о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося при шторме судна на Байкале. Инцидент произошел у причала в поселке Хужир. Предположительно, более ста литров топлива могло попасть в озеро Байкал, владелец судна утверждает, что вылилось всего несколько литров.
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"У нас был случай, когда мы обнаружили разлив нефти в районе Листвянки. Примерно вылили 60 литров солярки, дизтоплива, а загрязнилась территория порядка 30 тысяч квадратных метров. То есть вода покрылась тонкой пленкой. ПДК для рыбохозяйственных водоемов нефтепродуктов не должен быть больше 50 микрограмм на литр, а концентрация в месте этого разлива доходила до 38 тысяч микрограмм на литр", - сказал Федотов. Ученый уточнил, что масштаб и подробности нынешней аварии ему не известны, поэтому точно оценить последствия он не может.
Федотов добавил, что нефтяная пленка препятствует проникновению кислорода в воду и пагубно сказывается на живых организмах в толще воды.
По мнению собеседника агентства, проблема нефтяного загрязнения Байкала связана с большим количеством судов.
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"По маломерным судам - это лодки и прочие некрупные суда. На Байкале их, по данным 2016 года, но я думаю, что порядок не изменился. Их порядка 7,6 тысячи. Примерно таких, который потерпел крушение у пирса. Судов побольше, разъездно-прогулочного типа, типа "Ярославца" (прогулочный катер - ред.), их 114 штук. Эти суда, как "Ярославец", могут продуцировать нефтепродуктов порядка 139 тонн в месяц (отработанное топливо, которое капает с двигателя и попадает в воду - ред.). Это то, что заложено технологически в двигатели, с них капает в таком количестве. При этом сдавали на переработку на судно, которое называется, "Самотлор" (стационарный объект по комплексной переработке отходов - ред.) всего 11-12 тонн на переработку", - заявил Федотов.
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