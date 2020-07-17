Ученый оценил возможные последствия разлива топлива на Байкале

"По маломерным судам - это лодки и прочие некрупные суда. На Байкале их, по данным 2016 года, но я думаю, что порядок не изменился. Их порядка 7,6 тысячи. Примерно таких, который потерпел крушение у пирса. Судов побольше, разъездно-прогулочного типа, типа "Ярославца" (прогулочный катер - ред.), их 114 штук. Эти суда, как "Ярославец", могут продуцировать нефтепродуктов порядка 139 тонн в месяц (отработанное топливо, которое капает с двигателя и попадает в воду - ред.). Это то, что заложено технологически в двигатели, с них капает в таком количестве. При этом сдавали на переработку на судно, которое называется, "Самотлор" (стационарный объект по комплексной переработке отходов - ред.) всего 11-12 тонн на переработку", - заявил Федотов.