У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

"Пришел на допрос по "делу о клевете". Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде", — написал он в Twitter.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, оппозиционер нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию России. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.