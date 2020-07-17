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У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный сообщил, что ему избрали подписку о невыезде по делу о клевете. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:34
вадим кобзев
алексей навальный
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572968125.html
А что же наши чиновники на него заяву не напишут, раз он такой клеветник? Он столько "лживых" фильмов о наших казнакрадах ншлёпал, что из С.К. вылазить не должен....
33
С первого августа Госдеп США россиянам цены на газ поднимет. И новая конституция почему-то не помогла.
33
8
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/05/1557800561_0:338:3002:2027_1400x0_80_0_0_3f43f1beec7c396ff6603456078abbb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим кобзев, алексей навальный, москва, происшествия

У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

12:01 17.07.2020 (обновлено: 13:34 17.07.2020)
21977
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Алексей Навальный сообщил, что ему избрали подписку о невыезде по делу о клевете.
Ранее его адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального вызвали на допрос по данному делу.

"Пришел на допрос по "делу о клевете". Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде", — написал он в Twitter.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, оппозиционер нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию России. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
Алексей Навальный
15 июня, 19:36
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
2169019130
Обсудить 8
Вадим КобзевАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А что же наши чиновники на него заяву не напишут, раз он такой клеветник? Он столько "лживых" фильмов о наших казнакрадах ншлёпал, что из С.К. вылазить не должен....
17 июля, 13:00
Колесов Алексей
2040009
С первого августа Госдеп США россиянам цены на газ поднимет. И новая конституция почему-то не помогла.
17 июля, 13:28
Будущее Страны
15120006
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