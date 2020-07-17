https://ria.ru/20200717/1574487099.html
У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный сообщил, что ему избрали подписку о невыезде по делу о клевете. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:01
2020-07-17T13:34
вадим кобзев
алексей навальный
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572968125.html
Колесов Алексей
А что же наши чиновники на него заяву не напишут, раз он такой клеветник? Он столько "лживых" фильмов о наших казнакрадах ншлёпал, что из С.К. вылазить не должен....
33
Будущее Страны
С первого августа Госдеп США россиянам цены на газ поднимет. И новая конституция почему-то не помогла.
33
8
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим кобзев, алексей навальный, москва, происшествия