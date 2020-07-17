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В Петербурге более 22 тысяч человек выздоровели от COVID-19
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28,9 тысячи, при этом выздоровели более 22 тысяч... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:52
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге более 22 тысяч человек выздоровели от COVID-19

11:52 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28,9 тысячи, при этом выздоровели более 22 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 244 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 156 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28906 случаев заражения COVID-19. Умерло 1728 человек. Выздоровело 22051 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17019 человек. Под медицинским наблюдением находится 1893 человек., из них 321 - в обсерваторе, 1105 - на самоизоляции, 467 - контактные.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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