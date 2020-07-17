В Петербурге более 22 тысяч человек выздоровели от COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявили 244 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 156 человек.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28906 случаев заражения COVID-19. Умерло 1728 человек. Выздоровело 22051 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17019 человек. Под медицинским наблюдением находится 1893 человек., из них 321 - в обсерваторе, 1105 - на самоизоляции, 467 - контактные.