https://ria.ru/20200717/1574485034.html
Пол Маккартни записывает новый мини-альбом с Ринго Старром
Пол Маккартни рассказал о недавней работе в студии с Ринго Старром , сообщает NME. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:56
2020-07-17T12:04
культура
музыка
новости культуры
ринго старр (ричард старки)
пол маккартни
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, новости культуры, ринго старр (ричард старки), пол маккартни
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости
. Пол Маккартни рассказал о недавней работе в студии с Ринго Старром , сообщает
NME.
Два участника легендарной четверки вместе подготовили новую версию песни "A Beautiful Night" Маккартни, которая выйдет одновременно с переизданием его альбома "Flaming Pie” 1997 года.
Благодаря Старру появится также музыкальный клип на "A Beautiful Night” и новый мини-альбом с этим треком.
"Я уже много лет говорил Ринго, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе, потому что мы не так много сотрудничали за рамками The Beatles", — рассказал Маккартни.
Он также уточнил, что ему не особенно нравился тот вариант "A Beautiful Night", который он записал несколько лет назад, и ему давно хотелось его переделать.
"Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады", — добавил музыкант.
В результате они немного поменяли оригинальное исполнение, но не смогли остановиться и продолжили играть вместе в студии.
Сэр Пол намерен выпустить 31 июля свою архивную коллекцию, в которую войдут 32 бонусных трека и 128-страничная книга с ранее не публиковавшимися фотографиями Линды Маккартни.