Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200717/1574485034.html
Пол Маккартни записывает новый мини-альбом с Ринго Старром
Пол Маккартни рассказал о недавней работе в студии с Ринго Старром , сообщает NME. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:04
культура
музыка
новости культуры
ринго старр (ричард старки)
пол маккартни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/110957/82/1109578260_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_4c85a175d6339789bf23ee7671f92be3.jpg
https://ria.ru/20200702/1573732850.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/110957/82/1109578260_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_4c85a175d6339789bf23ee7671f92be3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/110957/82/1109578260_168:0:1809:1231_1400x0_80_0_0_be89645bf8cc3e811dcac21a51baafba.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/110957/82/1109578260_373:0:1604:1231_1400x0_80_0_0_1eec4202703da70c639c1c634e6087b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, ринго старр (ричард старки), пол маккартни

Пол Маккартни записывает новый мини-альбом с Ринго Старром

11:56 17.07.2020 (обновлено: 12:04 17.07.2020)
300
© AP Photo / Stephen CherninПол Маккартни и Ринго Старр во время выступления в Нью-Йорке, 1999 год
Пол Маккартни и Ринго Старр во время выступления в Нью-Йорке, 1999 год
© AP Photo / Stephen Chernin
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пол Маккартни рассказал о недавней работе в студии с Ринго Старром , сообщает NME.
Два участника легендарной четверки вместе подготовили новую версию песни "A Beautiful Night" Маккартни, которая выйдет одновременно с переизданием его альбома "Flaming Pie” 1997 года.
Благодаря Старру появится также музыкальный клип на "A Beautiful Night” и новый мини-альбом с этим треком.
"Я уже много лет говорил Ринго, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе, потому что мы не так много сотрудничали за рамками The Beatles", — рассказал Маккартни.
Он также уточнил, что ему не особенно нравился тот вариант "A Beautiful Night", который он записал несколько лет назад, и ему давно хотелось его переделать.
"Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады", — добавил музыкант.
В результате они немного поменяли оригинальное исполнение, но не смогли остановиться и продолжили играть вместе в студии.
Сэр Пол намерен выпустить 31 июля свою архивную коллекцию, в которую войдут 32 бонусных трека и 128-страничная книга с ранее не публиковавшимися фотографиями Линды Маккартни.
Британский музыкант Ринго Старр
2 июля, 02:58Культура
Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
1100001
КультураМузыкаНовости культурыРинго Старр (Ричард Старки)Пол Маккартни
Рекомендуем
Статуя Фемиды
В Москве осудили организатора убийств 16-летней давности
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В НАО продлили режим повышенной готовности
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти 90 беженцев из-за рубежа
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Ишингер прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал себя счастливым человеком, который еще много о чем мечтает
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что бизнес повел себя по-русски в кризис из-за COVID-19
Кадры с места аварии судна на Байкале
Ученый оценил возможные последствия разлива топлива на Байкале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
Лента новостейМолния