Власти Якутии и Рослесхоз уменьшат зоны контроля лесных пожаров

ЯКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Власти Власти Якутии совместно с Рослесхозом уменьшат зоны контроля лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По его словам, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории северных районов республики, где нет специализированных лесопожарных формирований: Верхоянский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. Николаев отметил, что в тушении лесных пожаров в Якутии задействованы 1032 человека – это лесопожарные формирования, МЧС , жители республики, а также других регионов России – Забайкальского края , Амурской, Тюменской и Ханты-Мансийской областей.

По сравнению с прошлым годом значительная часть пожаров сейчас ликвидируется именно в зонах контроля – зонах, в которых можно не тушить. "Правительство Якутии совместно с Рослесхозом пересматривает зоны контроля в сторону их уменьшения, исходя из имеющихся ресурсов", - рассказали в пресс-службе.

Николаев отметил, что общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 255 миллионов гектар, а во многие места трудно доставить специализированную технику для тушения пожаров. "Поэтому мы работаем по сокращению зон контроля. Безусловно, важным составляющим является увеличение федерального финансирования регионам на тушение пожаров и лесоохрану", - сказал он.

В настоящее время в республике в зоне контроля горит почти 334 гектара леса.