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Республика Саха (Якутия)
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Власти Якутии и Рослесхоз уменьшат зоны контроля лесных пожаров
Власти Якутии совместно с Рослесхозом уменьшат зоны контроля лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:31
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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республика саха (якутия), айсен николаев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, общество

Власти Якутии и Рослесхоз уменьшат зоны контроля лесных пожаров

11:31 17.07.2020
37
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесные пожары. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Власти Якутии совместно с Рослесхозом уменьшат зоны контроля лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на канале "Россия 24" рассказал о пожароопасном сезоне и тушении лесных пожаров в регионе.
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По его словам, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории северных районов республики, где нет специализированных лесопожарных формирований: Верхоянский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. Николаев отметил, что в тушении лесных пожаров в Якутии задействованы 1032 человека – это лесопожарные формирования, МЧС, жители республики, а также других регионов России – Забайкальского края, Амурской, Тюменской и Ханты-Мансийской областей.
По сравнению с прошлым годом значительная часть пожаров сейчас ликвидируется именно в зонах контроля – зонах, в которых можно не тушить. "Правительство Якутии совместно с Рослесхозом пересматривает зоны контроля в сторону их уменьшения, исходя из имеющихся ресурсов", - рассказали в пресс-службе.
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Николаев отметил, что общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила 255 миллионов гектар, а во многие места трудно доставить специализированную технику для тушения пожаров. "Поэтому мы работаем по сокращению зон контроля. Безусловно, важным составляющим является увеличение федерального финансирования регионам на тушение пожаров и лесоохрану", - сказал он.
В настоящее время в республике в зоне контроля горит почти 334 гектара леса.
"При правильной работе мы не допустим распространения лесных пожаров. Сейчас стоит очень жаркая погода, но к концу недели надеемся на прохождение фронтов с осадками, что возможно повлечёт снижение температур и класса пожарной опасности на большей части республики", - заключил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайОбщество
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