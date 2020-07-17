https://ria.ru/20200717/1574484927.html
Песков сравнил Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции похожи, и поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:30
2020-07-17T11:52
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Президенты России и Турции
похожи, и поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
В интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте, Песков рассказал, что в ходе переговоров Владимир Путин
конкретно ставит вопросы, и "имеет ввиду то, что говорит", а потом незамедлительно выполняет обещанное.
"(Президент РФ Владимир) Путин и (турецкий лидер Тайип) Эрдоган - в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удается находить развязки в очень и очень сложных ситуациях", - сказал Песков. По его словам, это касается и сирийской проблематики.
"И тот, и другой отвечает за свои слова; и тот, и другой контролирует ситуацию; и тот, и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают", - отметил Песков, говоря о схожих чертах в стиле работы лидеров России и Турции.