Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?
Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?
Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
12:00
Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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