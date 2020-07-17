Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал

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Не верю! Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал

Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?