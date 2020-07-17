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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200717/1574484331.html
Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?
2020-07-17T12:03
не верю!
подкаст
ufc
томск
казахстан
общество
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Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?
томск
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574484246_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_bfdbdc95815ea676be4384c342f58ee0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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аудио, подкаст, ufc, томск, казахстан, общество

Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал

12:00 17.07.2020 (обновлено: 12:03 17.07.2020)
1869
Не верю!
Не верю! Деноминация рубля, “Хабиб завершил карьеру”, Китай всё скрывал
12:00
Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? Действительно ли в Казахстане распространяется неизвестная пневмония, которая опаснее, чем COVID-19? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
02:00 “В России предложили провести деноминацию рубля”. Как появился этот вброс, и почему его подхватили - обсуждаем с telegram-каналами “Кубышка” и “Кстати”
09:35 Правда ли, что Хабиб Нурмагомедов решил завершить карьеру? На какой почве возникли эти спекуляции - разбирает комментатор UFC TV Давид Багдасарян
15:02 Фейк или правда: в Томске обсуждают фотографии, где на полу местного морга свалены мешки с телами ( мнение главреда РИА “Томск” Татьяны Свинцовой )
19:27 “Неизвестная пневмония” в Казахстане. Что это такое - объясняет корреспондент SputnikКазахстан Ксения Воронина
26:40 Пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам: как такое может быть
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Не верю!ПодкастUFCТомскКазахстанОбщество
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