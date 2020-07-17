В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"

"Ну а что нас пугать этим? Мы идем дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие. И делается это исключительно в целях обеспечения своей безопасности, без каких-либо захватнических целей, наступательных целей", — отметил Джабаров.