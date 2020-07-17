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В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" назвал новую ракету, об испытаниях которой РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:51
россия
владимир джабаров
дональд трамп
министерство обороны сша
совет федерации рф
сша
пентагон
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, владимир джабаров, дональд трамп, министерство обороны сша, совет федерации рф, сша, пентагон

В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"

11:17 17.07.2020 (обновлено: 12:51 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" назвал новую ракету, об испытаниях которой рассказал Пентагон, обычной.
Как объяснил сенатор, если для США подобный аппарат в новинку, то Россия "идет впереди". Кроме того, по его мнению, не обошлось и без пиара и преувеличения — это характерно для американских военных.

"Ну а что нас пугать этим? Мы идем дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие. И делается это исключительно в целях обеспечения своей безопасности, без каких-либо захватнических целей, наступательных целей", — отметил Джабаров.

По его словам, характеристики ракеты вызывают сомнения, поскольку Соединенные Штаты разработали ее слишком быстро. Однако Джабаров предложил подождать и посмотреть, что будет дальше.
"Нам главное — обеспечить безопасность своей страны, все остальное неважно", — подытожил он.
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В мае Дональд Трамп рассказал, что американские специалисты приступили к созданию "супер-пупер-ракеты", которая будет в 17 раз быстрее, чем "любая другая быстрая ракета". Через месяц он распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применят в условиях войны или ЧС для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.
Накануне Пентагон подтвердил, что во время испытаний в марте гиперзвуковой ракеты, о которой говорил президент, ее скорость превышала скорость звука в 18 раз.
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501864219
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РоссияВладимир ДжабаровДональд ТрампМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФСШАПентагон
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