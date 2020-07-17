В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" назвал новую ракету, об испытаниях которой рассказал Пентагон, обычной.
Как объяснил сенатор, если для США подобный аппарат в новинку, то Россия "идет впереди". Кроме того, по его мнению, не обошлось и без пиара и преувеличения — это характерно для американских военных.
"Ну а что нас пугать этим? Мы идем дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие. И делается это исключительно в целях обеспечения своей безопасности, без каких-либо захватнических целей, наступательных целей", — отметил Джабаров.
По его словам, характеристики ракеты вызывают сомнения, поскольку Соединенные Штаты разработали ее слишком быстро. Однако Джабаров предложил подождать и посмотреть, что будет дальше.
"Нам главное — обеспечить безопасность своей страны, все остальное неважно", — подытожил он.
В мае Дональд Трамп рассказал, что американские специалисты приступили к созданию "супер-пупер-ракеты", которая будет в 17 раз быстрее, чем "любая другая быстрая ракета". Через месяц он распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применят в условиях войны или ЧС для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.
Накануне Пентагон подтвердил, что во время испытаний в марте гиперзвуковой ракеты, о которой говорил президент, ее скорость превышала скорость звука в 18 раз.