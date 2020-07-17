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Песков рассказал о работе с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Владимира Путина самым блестящим и самым влиятельным действующим государственным деятелем в мире, а свою... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:14
дмитрий песков
владимир путин
анкара
политика
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дмитрий песков, владимир путин, анкара, политика

Песков рассказал о работе с Путиным

11:12 17.07.2020 (обновлено: 13:14 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Владимира Путина самым блестящим и самым влиятельным действующим государственным деятелем в мире, а свою работу с ним называет удачей в жизни.
"Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни", - сказал Песков в интервью "Авторадио".
Он отметил, что на этой должности у него есть уникальная возможность каждый день учиться - "учиться не по книгам, а в реальной жизни". "Это уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира. И одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая", - добавил пресс-секретарь президента.
Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина с 2008 года: сначала как пресс-секретарь председателя правительства, а в 2012 году был переназначен пресс-секретарем президента.
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"В администрацию президента я пришел работать из МИДа в 2000 году, то есть это уже 20 лет. Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришел из министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре, в Турции", - упомянул он.
Песков пояснил, что посольская жизнь, которую он начал еще при Советском Союзе, "характеризуется еще меньшим количеством свободы, чем работа в администрации президента".
"Поэтому во взрослом состоянии, в сознательном состоянии я никогда не имел возможности жить в состоянии такой творческой свободы. Поэтому я убежден, для моей жизни, что свобода - это то, что есть у меня сейчас. Это не ноша. Во-первых, это работа государственным служащим, госслужащим... То, что мне подфартило в жизни - это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что для него значит быть пресс-секретарем президента - это ноша, призвание или уже необходимость.
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