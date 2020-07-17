Песков рассказал о работе с Путиным

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Владимира Путина самым блестящим и самым влиятельным действующим государственным деятелем в мире, а свою работу с ним называет удачей в жизни.

"Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни", - сказал Песков в интервью " Авторадио ".

Он отметил, что на этой должности у него есть уникальная возможность каждый день учиться - "учиться не по книгам, а в реальной жизни". "Это уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира. И одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина с 2008 года: сначала как пресс-секретарь председателя правительства, а в 2012 году был переназначен пресс-секретарем президента.

"В администрацию президента я пришел работать из МИДа в 2000 году, то есть это уже 20 лет. Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришел из министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре , в Турции", - упомянул он.

Песков пояснил, что посольская жизнь, которую он начал еще при Советском Союзе, "характеризуется еще меньшим количеством свободы, чем работа в администрации президента".